Стоимость недельного тура по России выросла почти на 20% – АТОР

За прошедший зимний сезон средняя стоимость недельного тура по России выросла на 17,7% до 41 100 руб., по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Речь идет о путевке, приобретенной онлайн, с перелетом из Москвы. При этом средняя стоимость туров на 10-14 ночей почти не изменилась по сравнению с предшествующими двумя зимами, составив 66 400 руб. Аналитики организации оценивали изменение стоимости туров на основе данных онлайн-агрегатора Onlinetours.ru.

«Повышение средних цен на недельные туры внутри России коррелирует и со статистикой Onlinetours.ru относительно типов размещения и питания, которые выбирали россияне при покупке туров этой зимой. Так, заметно сократилась доля стандартных недельных туров – на 35% к прошлому году и на 46% к предыдущему. Небольшую отрицательную динамику продемонстрировали туры с продолжительностью 8, 9 и 10 ночей», – говорится в сообщении АТОР.

По оценке гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, цены на отдых в России в прошедшем зимнем сезоне выросли на 5-8%, летний отдых на черноморских курортах станет дороже на 6-9%.

«Говорить о средней цене по России трудно, даже внутри одной страны разные направления - это совсем разные рынки. Например, горнолыжный отдых этой зимой подорожал на 15%, а стоимость отдыха в Подмосковье вообще не изменилась. Но если говорить о среднем повышении, у нас оно зимой составило 5-8%», - приводит «Интерфакс» его слова.