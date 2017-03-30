Претензии Турции к Booking.com касаются вопроса о лицензии турагентства

Претензии турецких судебных властей, ограничивших работу сервиса Booking.com в стране, касаются исключительно споров по поводу лицензии турагентства, говорится в комментарии внешней пресс-службы сервиса, распространенном в четверг.

«Мы бы хотели подчеркнуть, что данное судебное предписание касается только вопроса, должна ли Booking.com обладать лицензией туристического агентства, предоставляя свои услуги в Турции», - отмечается в заявлении.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что этот вопрос «не связан с расследованием антимонопольного комитета Турции и других антимонопольных служб в Европе касательно паритета цен».

Ранее на этой неделе сообщалось, что турецкий суд решил приостановить деятельность сервиса Booking.com на территории Турции.

Агентство Associated Press утверждало, что это решение вызвано нарушением руководством сервиса местного закона о конкуренции, которое приводит к осложнению деятельности турецких туристических агентств.