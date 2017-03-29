В Турции по решению суда приостановлена деятельность сервиса Booking.com

В Турции суд запретил доступ к туристическому интернет-сервису Booking.com на территории страны, передает AP.

В постановлении суда говорится, что причиной такого решения стало нарушение руководством сервиса местного закона о конкуренции, которое приводит к осложнению деятельности турецких туристических агентств.

Суд удовлетворил исковые требования Ассоциации туристических агентств Турции.

Руководство Booking.com раскритиковало решение суда. В компании считают, что деятельность сервиса «укрепляет здоровую конкуренцию».