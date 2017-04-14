Стало известно возможное место и время собрания акционеров «Роснефти»

«Роснефть» подвела итоги закупки на оказание комплекса услуг по организации и проведению мероприятия компании в Сочи с 15 по 22 июня. Согласно техзаданию основным днем станет 22 июня. Из материалов следует, что на мероприятии могут присутствовать 400 акционеров компании, топ-менеджеры, представители средств массовой информации.

Среди условий, описанных в техзадании, значится организация питания всех участников, установка арочных многозонных металлодетекторов во входной зоне для акционеров и во входной зоне для СМИ.

Победителем закупки признано сочинское ООО «Юг - Новый век» (Hyatt Regency Sochi). Заявку на участие также подавал фонд «Росконгресс» (Санкт-Петербург), но по результатам отборочной стадии не был допущен к дальнейшему процессу.

В «Роснефти» не комментируют эту информацию.

Согласно уставу компании Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Краснодар, Ставрополь, Саратов, Оренбург, Тюмень и Красноярск могут быть выбраны в качестве возможных мест проведения годовых собраний акционеров. Однако пока только Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Хабаровск удостаивались такой чести.

Крупнейшими акционерами «Роснефти» являются государственное АО «Роснефтегаз» (50% + 1 акция), BP Russian Investments Limited (19,75%) и QHG Shares Pte. Ltd. (19,5%).