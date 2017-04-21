Японские компании готовы покупать СПГ и финансировать строительство третьей очереди «Сахалина-2»

Японские компании готовы участвовать в третьей очереди проекта «Сахалин-2» и как покупатели, и как инвесторы, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Планируется расширение этого проекта, строительство третьей очереди. И японские партнеры подтвердили заинтересованность, во-первых, в покупке сжиженного природного газа с этого проекта. Во-вторых, возможности финансирования проекта, ну и участия в строительстве», - сказал он в интервью «России 24» по итогам прошедшего в Токио заседания российско-японского консультационного энергетического совета.