Минфин США решил не делать для Exxon исключений из режима санкций против России

Министерство финансов США, проведя консультации с президентом Дональдом Трампом, приняло решение не делать для Exxon и других американских компаний исключений из санкционного режима в отношении России, разрешая им бурение в России, говорится в заявлении главы ведомства Стивена Мнучина.

Exxon ранее обратилась с просьбой сделать для нее исключение из режима санкций и разрешить ей бурение в Черном море совместно с «Роснефтью». Разрешение на бурение в Черном море Exxon пытается получить с середины 2015 г. Тогда администрация Барака Обамы отказала компании. Exxon была обеспокоена тем, что ее конкуренты, итальянская Eni и норвежская Statoil, смогут продолжать разведку российских месторождений несмотря на санкции ЕС.