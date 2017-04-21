Законодатели попросили Трампа не разрешать ExxonMobil сотрудничать с «Роснефтью» – WSJ

Группа американских законодателей от обеих партий попросили администрацию президента США Дональда Трампа не разрешать корпорации ExxonMobil сотрудничать с «Роснефтью», пишет газета The Wall Street Journal. Ранее ExxonMobil обратилась в министерство финансов США с просьбой вывести из-под санкций ряд совместных с российской компанией проектов.

По данным издания, некоторые члены конгресса выступили против. Они считают, что «Россия не сделала ничего такого, что могло бы стать основанием для ослабления санкционного режима». В числе сторонников такой позиции газета называет сенаторов Марко Рубио, Роберта Менендеса, Джона Маккейна, а также конгрессмена Элиота Энгла.

Нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее возглавлял Exxon и установил тесные связи с «Роснефтью» и российским президентом Владимиром Путиным, писала WSJ 19 апреля. Госдепартамент — один из тех, кто будет иметь право голоса по запросу Exxon. Но непонятно, был ли сделан запрос до того, как Тиллерсон покинул компанию.