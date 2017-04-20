«Роснефть» и Statoil не нашли нефть в Охотском море

Игорь Сечин говорил акционерам, что партнеры надеются открыть в Охотском море месторождение с ресурсом более 100 млн т н. э.

Роснефть и Statoil не получили положительных результатов при бурении скважин на участках «Магадан-1» и «Лисянский», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра природных ресурсов Сергея Донского. «По данным на ноябрь, две скважины пока не дали положительного результата. Они не получили притоков, как ожидали», — сказал он. Министр добавил, что пока компании не информировали ведомства о своих дальнейших действиях по данным проектам.

Осенью прошлого года «Ведомостям» рассказывали источники, близкие к компаниями, что бурение двух разведочных скважин на магаданском шельфе Охотского моря двумя СП «Роснефти» и Statoil - «Магаданморнефтегазом» и «Лисянскнефтегазом» - не дало результатов.

Будут ли «Роснефть» и Statoil продолжать бурение на участках — неизвестно. Представитель Statoil пока не ответил на вопросы «Ведомостей». А представитель «Роснефти» заявил, что «компания, как всегда, в полном объеме выполнила все свои обязательства по геологическому изучению участков. И как уже сообщалось, обрабатывает полученные данные».

Statoil надеялась открыть в Охотском море новую нефтяную провинцию, рассказывают два собеседника «Ведомостей». Большие ожидания были и у «Роснефти»: в июне главный исполнительный директор российской госкомпании Игорь Сечин говорил акционерам, что партнеры надеются открыть в Охотском море месторождение с ресурсом более 100 млн т н. э.

Соглашение о совместном освоении участков российского и норвежского шельфов «Роснефть» и Statoil подписали в 2012 г. Доля Statoil в обоих проектах — 33,3%. Глубина в районе бурения двух скважин в Охотском море — менее 150 м, сообщала «Роснефть». Это значит, что санкции на них не распространятся.