ФАС разрешила «Открытию» приобрести алмазный бизнес «Лукойла»

ФАС России решила удовлетворить ходатайство ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (входит в «Открытие Холдинг») о приобретении 100% голосующих акций АО «Архангельское геологодобычное предприятие» («Архангельскгеолдобыча» (MOEX: AGDP)), сообщило антимонопольное ведомство.

В начале апреля сделку предварительно согласовала правкомиссия по иностранным инвестициям.

«Архангельскгеолдобыча» разрабатывает трубку им. Гриба в Архангельской области. В начале декабря «Лукойл» заключил соглашение о продаже этой компании «Открытию» за $1,45 млрд.

«Лукойл» ввел ГОК на месторождении им. Гриба в эксплуатацию в июне 2014 г. Разработка месторождения ведется открытым способом. Общие запасы алмазов трубки им. Гриба - 98,5 млн карат, они оцениваются в $11 млрд. Норма доходности по проекту, по расчетам «Лукойла», составляет 16%, окупаемость проекта - 7-8 лет. «Лукойл» инвестировал в проект чуть более $1 млрд.