«Лукойл» не собирается продавать сеть АЗС в России

НК «Лукойл» не будет продавать сеть своих автозаправочных станций в России, сообщил президент компании Вагит Алекперов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Прошла информация, что мы продаем все эти АЗС. Разрабатывая стратегию на десять лет, наши стратеги сделали предложение по продаже розничной сети, управление не согласилось», - сказал он.

Алекперов отметил, что «Лукойл» модернизирует свои АЗС.

В ряде стран компания продает свои активы: на Украине, в Литве, Эстонии, Латвии и Польше; в других странах присутствие увеличивается, например в Голландии и Бельгии, добавил он.

Ранее в начале апреля ТАСС писал, что «Лукойл» получил от трех инвесторов предложения по покупке части его АЗС в России, а в ближайшее время отправит предложения потенциальным иностранным инвесторам.

«К концу года "Лукойл" может принять решение о продаже всех АЗС в России. Руководству компании было предложено несколько вариантов реализации сбытового бизнеса: продать заявленную ранее треть сети АЗС тремя частями в течение года - по 10% в квартал, посмотреть на рыночную конъюнктуру и при негативных факторах продать все российские АЗС целиком в течение ближайших двух лет», – говорил источник агентства.