«Лукойл» получил три предложения о покупке своих АЗС в России – ТАСС

«Лукойл» получил от трех инвесторов предложения по покупке части его АЗС в России, а в ближайшее время отправит предложения потенциальным иностранным инвесторам. Об этом рассказал источник ТАСС. Собеседник также отметил, что компания может продать сеть АЗС в России целиком в течение двух лет.

«К концу года "Лукойл" может принять решение о продаже всех АЗС в России. Руководству компании было предложено несколько вариантов реализации сбытового бизнеса: продать заявленную ранее треть сети АЗС тремя частями в течение года - по 10% в квартал, посмотреть на рыночную конъюнктуру и при негативных факторах продать все российские АЗС целиком в течение ближайших двух лет», – сказал собеседник агентства.

По его словам, руководство «Лукойла» выбрало второй вариант. «Сейчас компания принимает заявки от потенциальных инвесторов. Их уже три. Также подготовлены предложения для долгосрочных иностранных инвесторов, они будут направлены в ближайшие дни», - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе «Лукойла» воздержались от комментариев.

Источник в компании пояснил ТАСС, что розничный топливный бизнес несет экономические и репутационные издержки. «При крайне низкой прибыли мы не можем поднять цены на заправках, поскольку это вызывает социальное недовольство», - отметил он.