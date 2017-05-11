Минфин настаивает на доначислении акциза для импортеров зарубежных вин - «Коммерсантъ»

Импортеры вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения должны уплачивать акциз для поставок своей продукции в Россию в полном объеме. До сих пор они пользовались пониженной ставкой. Новые требования, как пишет «Коммерсантъ», изложены в приказе Минфина от 5 мая, который выводит импортеров из-под действия пониженного акциза, который начал действовать с 2016 г.

Для тихих защищенных вин он составлял 5 руб. за 1 л, для игристых — 13 руб. за 1 л, для незащищенных вин - 9 руб. и 26 руб. соответственно. С 2017 г. акциз для тихих вин остался прежним, а для игристых увеличился до 14 руб. за 1 л. Для остальных он составляет 18 руб. и 36 руб. за 1 л. Налоговый кодекс не содержит ограничений по месту производства продукции.

24 апреля директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов в письме на имя первого замруководителя ФТС Руслана Давыдова разъяснил позицию своего ведомства. Он ссылается на 171-ФЗ о госрегулировании алкоголя, и настаивает, что пониженные ставки на тихие и игристые вина с географической детализацией могут применяться только в том случае, если вино произведено субъектом России. Сазанов пояснил изданию, что Минфин не преследует фискальных целей. Суть вопроса – в системном толковании законодательства, «из которого следует, что вина с защищенным наименованием могут быть только российского производства».

Импортеры рассказали, что уже получили неофициальное предупреждение от таможни о возможных доначислениях за весь срок действия пониженной ставки. «По некоторым крупным компаниям размер доначисленных акцизов может превысить 100 млн руб.»,— сообщил одни из собеседников издания. Владелец компании «Моро» Дмитрий Сырых утверждает, что расчеты по доначислению акцизов уже ведутся, хотя официальных уведомлений в его фирме не получали. Он прогнозирует, что в случае доначисления акциза «с рынка могут уйти 80% компаний, что может фактически остановить импорт».

Президент «Ладога дистрбьюшен» Вениамин Грабар говорит, что вопрос «лоббировали отечественные производители вина». Один из собеседников полагает, что единый акциз приведет к росту цен прежде всего на недорогую продукцию: вина до 500 руб. за бутылку поднимутся в цене на 5–10%. На остальной продукции доначисление акциза не скажется.