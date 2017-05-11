Нефтяной миллиардер, связанный с Россией, должен выплатить бывшей жене почти $600 млн

Судья Высокого суда Лондона постановил в четверг, что связанный с Россией и нефтяным бизнесом миллиардер должен выплатить бывшей жене 453,58 млн фунтов стерлингов ($584 млн). Об этом сообщает Financial Times. Имена участников процесса не называются. Это одна из крупнейших выплат по делу о разводе, отмечает газета, она впечатляет даже несмотря на то, что Лондон называют «мировой столицей разводов»: специализирующиеся на таких делах юристы нередко добиваются многомиллионных выплат для бывших жен богатых людей.

По решению судьи бывший муж должен выплатить 41,5% семейного состояния, оцененного примерно в 1 млрд фунтов ($1,29 млрд). Сумма выплаты включает 350 млн фунтов деньгами и активами, включая недвижимость и автомобиль Aston Martin стоимостью 350 000 фунтов, а также коллекцию современного искусства, оцененную в 90,5 млн фунтов. Судья присудил жене дом супругов в Лондоне, летний дом во Франции и расходы на проживание в размере 5 млн фунтов в год.

Бизнесмен, которому сейчас 61 год, родился на Кавказе, работал в Лондоне трейдером по нефти и газу, затем инвестировал в российскую энергетическую компанию, а в 2012 г. продал свои акции за $1,37 млрд, пишет FT. С женой, которой сейчас 44 года, он встретился в Москве, где она училась. Они поженились и уехали в Лондон в 1993 г. В 2014 г. они развелись.

Под приведенное судом описание уроженец Баку Фархад Ахмедов, пишет RTVi. Он жил в Великобритании еще с 1980-х гг., сначала торгуя мехом, а в 1987 г. создал компанию Tansley Trading, поставлявшую оборудование советским газовым предприятиям, отмечает Forbes. В 1993 г. Ахмедов получил 5%-ную долю в газодобывающем предприятии «Нортгаз», созданном «Газпромом» и американской компанией Bechtel Energy. В ноябре 2012 г. он продал 49% акций «Нортгаза» «Новатэку» за $1,375 млрд. Forbes в рейтинге 2017 г. оценил состояние Ахмедова в $1,3 млрд (67-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России). Часть полученных средств он вложил в акции «Новатэка», «Лукойла», «Газпрома», «Норникеля», Сбербанка и «Магнита», отмечает журнал. В 2004-2007 гг. Ахмедов представлял Краснодарский край в Совете Федерации.

В 2014 г. лондонский суд присудил рекордную до настоящего момента выплату – в пользу Джейми Купер-Хон, которая развелась с Кристофером Хоном, управляющим хедж-фондом The Children's Investment Fund, одним из самых доходных в Европе. Хон обязан был выплатить ей треть от их состояния в $1,5 млрд, или $530 млн. До этого рекорд принадлежал чете Березовских: по соглашению от 2011 г. Галина должна была получить от Бориса Березовского до 200 млн фунтов (по сообщениям СМИ, точная сумма не называлась).