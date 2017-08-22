Россельхозбанк докапитализируют на 25 млрд рублей

Росимущество планирует докапитализировать Россельхозбанк (РСХБ) на 25 млрд руб. Банк разместит 25 000 дополнительных обыкновенных акций номиналом 1 млн руб. Цена размещения равна номинальной стоимости акции банка.

После допэмиссии уставный капитал РСХБ вырастет на 7,4% до 364,85 млрд руб. Средства на докапитализацию банка заложены в бюджете на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.

РСХБ ежегодно получает вливания в капитал от государства для развития кредитования сельского хозяйства. В 2015 г. банк был докапитализирован из средств бюджета на 10 млрд руб., еще 68,8 млрд руб. он получил в капитал в виде ОФЗ. В прошлом году госбанк был докапитализирован на 8 млрд руб. В этом году он провел допэмиссию в объеме 5 млрд руб.