RNS: Hertz прекращает работу в России

Компания «Ричмонт транспортные услуги», которая оказывает в России услуги аренды автомобилей под брендом Hertz, уходит с российского рынка. «Hertz закрывается», – рассказал RNS осведомленный источник. По его словам, компания приняла такое решение из-за высокой конкуренции с каршеринговыми сервисами.

По данным агентства, «Ричмонт транспортные услуги» (принадлежит американской Richmont Holdings - компании, инвестирующей в производителей потребительских товаров) намерена обратиться с заявлением в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом. Такие данные содержаться в материалах компании, уточняет RNS. Банк еще не зарегистрировал иск о банкротстве.

RNS уточняет, что на сайте российского представительства невозможно забронировать автомобиль, также отсутствуют данные о наличии станций аренды в России на сайте hertz.com.