Суд взыскал с АФК «Система» 136 млрд рублей по иску «Роснефти»

Суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти» к АФК «Система» и постановил взыскать с ответчика 136 млрд руб.

«Система» намерена оспорить решение суда, заявил адвокат, представляющий интересы компании.

Акции АФК «Система» локально ускорили рост на решении. На Московской бирже бумаги компании поднимались до 12,4 руб. (+6%), после чего наметилась коррекция и акции просели к 17.50 мск до 11,69 руб. (+1%).

«Роснефть» просила суд взыскать с «Системы» 170,6 млрд руб. убытков, которые, по мнению истца, возникли из-за реорганизации «Системой» активов «Башнефти» в 2014 г. По просьбе «Роснефти» на активы «Системы» (ПАО «МТС», «Медси» и БЭСК) были наложены обеспечительные меры на общую сумму 185 млрд руб.