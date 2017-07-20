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Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: «Система» пожаловалась на судью

АФК «Система» пожаловалась на судью президенту

Компания считает незаконным решение об аресте ее имущества по иску «Роснефти» на 170 млрд рублей

Принадлежащая Владимиру Евтушенкову АФК «Система» направила в администрацию президента, Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) и Верховный суд жалобу на судью башкирского арбитражного суда Ирину Нурисламову, которая ведет процесс по иску «Роснефти» и «Башнефти» к «Системе» и ее «дочке» на 170,6 млрд руб. Это следует из документов ВККС («Ведомости» с ними ознакомились).

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