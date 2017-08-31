Минэнерго США продаст 500 000 баррелей нефти из резерва из-за урагана «Харви»

Министерство энергетики США приняло решение продать 500 000 баррелей нефти из своих стратегических резервов для смягчения негативных последствий урагана «Харви» для топливного рынка страны. Об этом сообщила официальный представитель американского минэнерго Джесс Шимански.

«В связи с последствиями урагана "Харви" министр энергетики [США Рик Перри] санкционировал [руководство] стратегического нефтяного резерва провести переговоры с [находящимся в штате Луизиана нефтеперерабатывающим заводом] Phillips 66 Lake Charles Refinery ("Филлипс-66 Лейк-Чарльз") и выполнить с ним экстренное соглашение об обмене [«черным золотом», то есть поставку на этот объект данного сырья]. Решение [Перри] предусматривает разрешение выкачать из [размещающегося в Луизиане] резерва West Hackberry 200 000 баррелей бессернистой сырой нефти и 300 000 баррелей высокосернистой сырой нефти и доставить ее по трубопроводу на НПЗ Phillips 66», - сказала Шимански.

По ее словам, министерство энергетики «продолжит оказывать содействие [нефтегазовому сектору] по мере необходимости, а также рассматривать поступающие запросы на "распечатывание" стратегических нефтяных резервов». «Если министр примет решение удовлетворить дополнительные запросы на экстренный обмен сырой нефтью из стратегического резерва, то общественность будет уведомлена», - добавила Шимански.