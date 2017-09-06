CEFC China Energy хочет инвестировать в «Роснефть»

CEFC China Energy, частный китайский конгломерат, работающий в энергетической и финансовых отраслях, ведет переговоры об инвестициях в «Роснефть», пишет Financial Times со ссылкой на четырех человек, знакомых с ходом обсуждения. Один из них сказал газете: «Роснефть» считает это хорошей идеей по стратегическим и чисто деловым причинам. Учитывая напряженность в отношениях с США, они могут использовать это [сделку], чтобы показать, что находить друзей можно и в других местах. Это также демонстрирует прагматизм – они берут деньги, где те есть».

О том, что China Energy и Независимая нефтегазовая компания (ННК) Эдуарда Худайнатова могут стать акционерами «Роснефти», «Ведомости» сообщили в конце августа. Люди, знакомые с ходом переговоров, рассказали газете, что совместное предприятие ННК и China Energy может войти в капитал сингапурской QHG Oil Ventures, которая в начале 2017 г. приобрела 19,5% акций «Роснефти». Худайнатов назвал эту информацию «бредом, чушью и провокацией, просто фантастикой какой-то».

Сделка будет сложной, уточняет FT. По словам трех из четырех собеседников газеты, China Energy обсуждает с ННК создание СП, которое будет связано с инвестицией в «Роснефть». Они говорят, что «Роснефть» и China Energy надеялись сообщить о сделке на этой неделе и что российская компания особенно хотела сделать это во время экономического форума во Владивостоке. Однако сложная структура сделки означает, что объявление о ней может быть отложено или она может вообще не состояться, предупредили собеседники FT.

«Роснефть» уже сотрудничает с China Energy. 3 сентября компании объявили, что договорились о поставках нефти и совместном освоении месторождений в Западной и Восточной Сибири.