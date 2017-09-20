Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 20 сентября 2017 года

Политика

Комитет по разведке сената США неожиданно отменил частную встречу с юристом Trump Organisation Майклом Коэном и заявил, что тот должен явиться на публичные слушания по поводу предполагаемого вмешательства России в президентские выборы. Это произошло из-за комментариев, которые Коэн дал прессе перед встречей читать на WSJ.com

Президент Франции Эммануэль Макрон в своей речи на Генассамблее ООН во вторник выступил в защиту многосторонней дипломатии, не согласившись с позицией президента США Дональда Трампа по многим вопросам читать на WSJ.com

США не выйдут из международного соглашения о ядерной программе Ирана только в том случае, если его условия будут изменены, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон. В среду он встретится с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом читать на WSJ.com

Испанская полиция арестовала в Каталонии 13 местных чиновников из-за их предполагаемого участия в организации референдума о независимости региона читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Ожидается, что Федеральная резервная система США (ФРС) в среду объявит о начале сокращения своего портфеля облигаций. Кроме того, она может намекнуть на перспективы еще одного повышения процентных ставок в этом году читать на WSJ.com читать на FT.com

Республиканцы достигли соглашения по бюджету, предусматривающего снижение налогов. Из-за этого доходы бюджета США могут сократиться более чем на $1,5 трлн в течение 10 лет. Это шаг на пути к налоговой реформе читать на WSJ.com

Мировая экономика восстанавливается, но для ее продолжительного роста необходимо больше частных инвестиций, предупредила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) читать на WSJ.com читать на FT.com

Индустрия

ThyssenKrupp и Tata Steel договорились о слиянии своих европейских операций. В результате сделки возникнет второй по величине в Европе производитель стали читать на WSJ.com читать на FT.com

A.P. Moeller-Maersk продаст за $1,17 млрд подразделение Maersk Tankers, занимающееся нефтяными танкерами, своему главному акционеру A.P. Moeller Holding. Это часть плана по реструктуризации конгломерата читать на WSJ.com читать на FT.com

Hitachi Metals обвинила китайские компании в краже у нее коммерческой тайны. Она и ее американское подразделение подали жалобу властям США, требуя запретить импорт соответствующей продукции читать на FT.com

Оснащенные сенсорными экранами кокпиты самолетов позволят повысить безопасность полетов, выявило европейское исследование читать на WSJ.com

Автомобили

Ford Motor временно сократит производство на пяти заводах в Северной Америке на фоне замедления продаж читать на WSJ.com

Размер выданных займов на балансе крупнейших автопроизводителей Европы превысил 400 млрд евро. Он вырос в два с лишним раза со времен финансового кризиса благодаря автокредитованию читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефтяной бизнес в Северном море переживал упадок в последние 10 лет. Но в этом году деловая активность там значительно выросла - и компании уже заключили сделки более чем на $16 млрд читать на WSJ.com

Госкомания China General Nuclear хочет приобрести долю в АЭС, которую предлагается построить за 15 млрд фунтов в Великобритании читать на FT.com

Финансы

Сторонники криптовалют ищут способы обойти препятствия, создаваемые властями Китая. В среду они собрались на конференции в Гонконге, которая изначально должна была пройти в Пекине читать на WSJ.com

Марк Уолтер помог превратить Guggenheim Partners во влиятельную инвесткомпанию. Но теперь он думает покинуть пост ее гендиректора на фоне внутренних неурядиц и пристального внимания Комиссии по ценным бумагам и биржам США к некоторым ее сделкам читать на WSJ.com

Генеральный прокурор штата Массачусетс первым из властей США подал в суд на бюро кредитных историй Equifax за то, что оно не смогло предотвратить кражу персональных данных 143 млн своих клиентов читать на WSJ.com

Технологии

Toshiba решила продать свое подразделение полупроводников примерно за $19 млрд группе инвесторов, которую возглавляет американский фонд прямых инвестиций Bain Capital. Также в нее входят Apple, Dell и другие компании. Хотя стороны еще не пришли к окончательному соглашению читать на WSJ.com читать на FT.com

Alphabet ищет участок земли для строительства города, в котором она могла бы тестировать инновации читать на FT.com

Amazon разрабатывает «умные очки», способные взаимодействовать с ее умными спикерами Alexa. Кроме того, компания работает над камерами для «умного дома» читать на FT.com

Китай намерен расшифровать гены по меньшей мере 1 млн граждан страны, чтобы выявить причины таких заболеваний, как рак и шизофрения, и найти способы их лечения. Китай хочет обогнать в этой области США читать на WSJ.com

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет, чтобы интернет-компании блокировали контент террористов на своих платформах в течение двух часов после его появления. Она призывает компании делать это добровольно, но не исключает принятие законопроекта, предусматривающего штрафы читать на FT.com

Twitter с помощью технологии искусственного интеллекта закрыла около 300 000 аккаунтов, связанных с терроризмом, в первой половине 2017 г. читать на FT.com

Власти США хотят принять законопроект, позволяющий жертвам сексуального рабства подавать в суд на сайты, способствующие этой деятельности. Но против законопроекта выступают такие интернет-гиганты, как Alphabet, считая его неэффективным и угрожающим интернет-отрасли читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Конкуренция, возможно, и поспособствовала банкротству ритейлера Toys «R» Us. Но долг в размере $5,3 млрд, который появился у компании после того, как ее приобрела группа инвесторов в 2005 г., не оставил ей шансов читать на WSJ.com читать на FT.com

Торговые центры в Дубае предлагают посетителям крытые горнолыжные склоны и другие развлечения в попытке привлечь их на фоне развития онлайн-торговли. Им это удается лучше, чем американским торговым центрам читать на WSJ.com

Недвижимость

Десятки инвесторов проявляют интерес к отелю Plaza в Нью-Йорке. Он может быть продан более чем за $500 млн читать на WSJ.com

Менеджмент

Все чаще в советах директоров американских компаний у новых членов появляются опытные наставники, которые помогают им понять что к чему и даже выбрать, где сидеть. Еще пять лет назад о подобной практике почти никто не слышал читать на WSJ.com

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