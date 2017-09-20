Анонс «Ведомостей» на 21 сентября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
россияне задумались о новогоднем отдыхе;
давно работающие сотрудники нередко получают меньше новичков;
Трудоголизм не всегда угрожает здоровью.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор Европейской медиагруппы Роман Емельянов рассказал в интервью, как попал в Книгу рекордов Гиннеса
и статью на полосе «Комментарии»: что памятник Калашникову говорит о строительстве нации.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».