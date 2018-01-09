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Суд прекратил производство по спору Сбербанка и «Транснефти» на 67 млрд рублей

Арбитражный суд Московского округа прекратил производство по кассационной жалобе «Транснефти» в рамках спора со Сбербанком на 67 млрд руб., сообщил корреспондент «Интерфакса» из суда.

Представитель «Транснефти» заявил в суде, что компания отказалась от жалобы «в связи с достижением "Транснефтью" и Сбербанком договоренностей об урегулировании спора по взаимному согласию во внесудебном порядке на взаимовыгодных условиях и с учетом интересов каждой из сторон». Сбербанк не возражает против отказа от жалобы, сообщил представитель банка.

В конце декабря «Транснефть» и Сбербанк договорились об урегулировании претензий в отношении сделок с производными финансовыми инструментами и отказались от продолжения судебных разбирательств. Они решили заключить мировое соглашение по данному спору еще в конце ноября. Тогда суд отложил рассмотрение кассационной жалобы «Транснефти» на отказ в иске к Сбербанку на 67 млрд руб.

В январе 2017 г. транспортная монополия подала иск к Сбербанку, потребовав от банка вернуть 67 млрд руб., которые компания потеряла на производных финансовых инструментах из-за обвала рубля в 2014 г. Три года назад - осенью 2014 г. - компания заключила договор со Сбербанком, чтобы снизить валютные риски. Исполнение договора наступало, если курс рубля превысит 45 руб./$. Затем этот барьер был изменен на 50,35 руб./$. Но к концу 2014 г. курс доллара к рублю достиг 56,65 руб. В итоге за год «Транснефть» получила 75,3 млрд руб. убытка из-за исполнения условий сделки. «Транснефть» утверждала, что Сбербанк не предупредил ее обо всех рисках. В свою очередь в Сбербанке утверждали, что «Транснефть» – квалифицированный инвестор со всеми вытекающими последствиями. В июне Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Транснефти». Банк подал жалобу, и в августе апелляционный суд отказал «Транснефти» в иске.