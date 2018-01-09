Главгосэкспертиза одобрила строительство первой в мире плавучей АЭС
Главгосэкспертиза дала положительное заключение на проект строительства первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в городе Певек на Чукотке. Ведомство решило, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют установленным требованиям, проектная документация - результатам инженерных изысканий, а сметная стоимость проекта определена достоверно.
Плавучая АЭС должна заместить выбывающие мощности Билибинской АЭС, вырабатывающей 80% электроэнергии в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме. ПАТЭС должна быть введена в эксплуатацию к 2019 г., после чего станет главным энергетическим объектом Певекского рудно-металлического кластера и самой северной в мире атомной станцией. Проектный срок эксплуатации – 40 лет, саму плавучую электростанцию строит «Росэнергоатом» на собственные средства.
ПАТЭС «Академик Ломоносов» электрической мощностью 70 МВт уже спущена на воду на Балтийском заводе и сейчас находится в последних стадиях достройки. Ее водоизмещение - 21 500 т. «Росатом» оценивал стоимость первого блока ПАТЭС в 30 млрд руб. вместе с береговыми сооружениями, но без ЛЭП.