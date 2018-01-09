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Число нефтегазовых буровых в мире выросло впервые за три года

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2017 г. выросло впервые за последние три года, следует из обзора американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В прошлом году показатель повысился до 2029 по сравнению с 1593 в 2016 г., что было минимальным количеством установок за последние 17 лет. В 2015 г. в мире насчитывалось 2337 буровых, а в 2014 г. работало максимальное с 1985 г. число установок - 3578.

В минувшем декабре общемировое количество буровых выросло до 2089 установок против 2057 в ноябре. Декабрьский показатель был на 317 выше уровня за аналогичный месяц 2016 г.

В США количество установок в прошлом месяце выросло на 19 относительно ноября и составило 930, в Канаде - на 1, достигнув 205. Таким образом, на долю Северной Америки приходится 54,23% работающих в мире буровых против 47,6% в декабре 2016 г.