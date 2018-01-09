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Вьетнамская True Milk в феврале начнет производство молока в России

Крупный молочный комплекс, построенный вьетнамской TH True Milk в Подмосковье, начнет производство в конце февраля, следует из сообщения правительства Московской области. На ферму в Волоколамском районе прибыли первые 1100 коров высокопродуктивной голштинской породы, которые после адаптации в течение полутора-двух месяцев начнут давать товарное молоко.

«Полностью эту молочную ферму планируется ввести в эксплуатацию к лету текущего года. Мощность хозяйства рассчитана на 6000 фуражных голов, которые и будут завозиться поэтапно», - заявил министр сельского хозяйства области Андрей Разин.

В 2017 г. вьетнамский концерн построил молочный комплекс в Московской области. Помимо этого TH Group строит крупный - на 45 000 голов и 300 000 т молока в год - комплекс в Калужской области. В 2017 г. TH True Milk допускала, что может вложить более $1,5 млрд в молочное животноводство на Дальнем Востоке, после чего суммарные запланированные инвестиции компании в России вырастут до $2,7 млрд.

Реализация всех проектов позволит TH True Milk занять лидирующие позиции среди производителей молока в России наряду с Агрокомплексом имени Н. И. Ткачева, принадлежащим семье нынешнего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, а также агрохолдингом «Эконива», основанным и работающим под руководством Штефана Дюрра. Вьетнамцев в России привлекает спрос и значительные площади земли под кормовую базу.