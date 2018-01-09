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Причиной аварии на Нижне-Бурейской ГЭС стал некачественный металл с Украины

Ведомости
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Гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов на встрече с президентом России Владимиром Путиным во вторник назвал причину аварии на Нижне-Бурейской ГЭС, где в августе прошлого года была повреждена одна из опор. «По заключению МИСиС, причиной дефекта стало качество металла, из которого была сделана опора», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (слова передал «Интерфакс»).

Шульгинов заметил, что металл поступал от нескольких компаний с Украины. «Русгидро» приняла решение переориентироваться в этой части на российских поставщиков, отметил Песков.

Нижне-Бурейская ГЭС - контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Она строится с 2010 г. и является одним из приоритетных проектов инвестиционной программы «Русгидро», напоминает «Интерфакс». 3 августа «Русгидро» ввело в эксплуатацию три гидроагрегата Нижне-Бурейской ГЭС. Команду на начало работы дал президент Владимир Путин. Проектная мощность станции - 320 МВт (четыре гидроагрегата), среднегодовая выработка - 1 млрд 650 млн кВтч. Кроме выработки электроэнергии станция выполняет еще одну важную функцию - выравнивает неравномерные в течение суток сбросы с Бурейской ГЭС.

По данным МЧС, 24 августа в 20.24 по местному времени (14.24 мск) при штатном маневрировании в пролете № 1 водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС был поврежден затвор и подтопило пристанционную площадку. Никто не пострадал, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило.

По предварительным данным, авария случилась из-за разрушения фрагмента левобережной опоры, что вызвало неконтролируемый сброс воды, сообщал на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) вице-премьер Амурской области Алексей Венглинский.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» назвал кандидатов в руководство предвыборного штаба Путина

Ведомости
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На место главы предвыборного штаба Владимира Путина рассматриваются кандидатуры руководителей движения «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой и центра одаренных детей «Сириус» Елены Шмелевой, пишет «Коммерсантъ». Шмелева является председателем инициативной группы по выдвижению Путина, Амельченкова — ее секретарь. Собеседники издания не исключают, что федеральном штабе может быть два сопредседателя, по аналогии со многими региональными структурами.

Учредителем сочинского центра «Сириус», созданного по инициативе Путина, выступает фонд «Талант и успех» друга президента, виолончелиста Сергея Ролдугина. Шмелева руководит «Талантом и успехом» с 2015 г., а также входит в совет при президенте по науке и образованию.

Руководство и состав штаба станут известны после его сегодняшнего заседания, которое, как ожидается, посетит Путин. Первое непубличное заседание, по сведениям издания, состоится 11 января. Там будут обсуждаться списки доверенных лиц, работа с обращениями граждан, процесс сбора подписей и формирование региональных штабов.

В декабре 2017 г. издание называло потенциальными руководителями предвыборного штаба Путина руководителя его администрации Антона Вайно и первого зама главы администрации Сергей Кириенко. Также сообщалось о решении Кремля отказаться от штаба общественной поддержки Путина.

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Политика
Новости

В Минобороны назвали место запуска атаковавших российские базы в Сирии дронов

Ведомости
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Беспилотники, атаковавшие российские базы в сирийских Хмеймиме и Тартусе были запущены из зоны деэскалации «Идиб». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий Минобороны газете «Красная звезда». «Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции», - говорится в заявлении. Ранее в Минобороны заявляли, что в ночь на 6 января поблизости от российских баз было обезврежено 13 беспилотников.

Минобороны России направило на имя начальника генштаба ВС Турции генерала Акара Хулуси и руководителя нацразведки Хакана Фидана письмо. В нем содержались призывы к выполнению обязательств по поддержанию режима прекращения боевых действий и к выставлению наблюдательных постов в зоне «Идлиб», чтобы предотвратить новые атаки дронов.

Накануне из-за продолжающихся атак правительственных сил Сирии в провинции Идлиб в МИД Турции были вызваны послы России и Ирана Алексей Ерхов и Мухаммад Ибрахим Тахериан. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что правительственные войска Сирии под видом борьбы с террористами наносят удары по позициям умеренной оппозиции в Идлибе.

Военные США сочли безответственным заявление российского Минобороны о запуске дронов из зоны «Идлиб». «Какие бы то ни было предположения о том, что США или силы коалиции сыграли роль в атаке на российскую базу, не имеют под собой фактологической основы и являются крайне безответственными», - приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы Пентагона майор Корпуса морской пехоты Адриана Рэнкин-Гэллоуэя.

Ранее в российском Минобороны назвали «странным совпадением» то, что во время атаки дронов на Хмеймим и Тартус над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7000 м барражировал разведывательный самолет ВМС США Poseidon.

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Политика
Новости

Посольство России в США предостерегло Вашингтон от предвыборного давления на Москву

Ведомости
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Попытки оказать давление на Москву при выдвижении кандидатов на выборы президента России «неприемлемы». Об этом говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном на его официальной странице в Facebook. «Требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства», - отмечается в сообщении.

26 декабря представитель Госдепартамента США Клэй Ноэл заявил об обеспокоенности Вашингтона отказом в допуске к участию в президентских выборах основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. «Такие действия указывают, что российское правительство не смогло защитить пространство в России для осуществления прав человека и реализации основных свобод», — приводил его слова ТАСС. После этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это заявление рассматривается как «прямое вмешательство как в процесс выборов, так и [во] внутренние дела государства».

6 января Апелляционная коллегия Верховного суда оставила в силе постановление Центризбиркома о недопуске Алексея Навального к президентским выборам – 2018.

В российском посольстве в США настаивают, что обвинения со стороны Вашингтона «в политической подоплеке» отказов в регистрации потенциальных кандидатов на выборах президента «абсолютно необоснованны и политизированы, а сомнения в демократическом характере предстоящих выборов – несостоятельны». Дипломаты повторяют тезис МИДа о странном совпадении подобных обвинений с «очередной волной лживых утверждений о вмешательстве России в электоральные процессы в других странах.

Российские дипломаты выразили надежду на то, что власти США не будут чинить препятствий при голосовании проживающим в Америке российским гражданам.

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Политика
Новости

Guardian узнала о разработке США новой ядерной боеголовки для сдерживания России

Ведомости
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США намерены ослабить действующие ограничения на применение ядерного оружия, и работают над созданием новой ядерной боеголовки с зарядом малой мощности для противодействия России. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на бывшего старшего директора Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала.

Новыми боеголовками предполагается оснастить ракеты подводного базирования Trident D5. Цель Вашингтона – удержать Россию от использования ядерного оружия в случае конфликтов в Восточной Европе. Вулфстал ссылается на последний черновик ядерной стратегии США. Финальный документ, как ожидается, будет представлен в конце января, впервые за последние 8 лет. Вулфстал отмечает, что первоначальные варианты были еще более жесткими, но и последняя версия «все еще плоха».

Цель авторов стратегии, по словам Вулфстала, «послать четкое сдерживающее сообщение России, Северной Корее и Китаю, изложенное умеренным, но сильным языком. В нем говорится, что любая попытка России или Северной Кореи использовать ядерное оружие приведет к существенным последствиям».

В готовящейся доктрине могут появиться и новые основания, позволяющие США использовать свой ядерный потенциал. Вашингтон закрепит за собой право подобного ответа на неядерную атаку, следствием которой станут массовые жертвы или объектом которой станет критическая инфраструктура или ядерное командование.

В новой стратегии нацбезопасности США, представленной в конце 2017 г., главными угрозами названы Россия и Китай, которые оспаривают геополитические преимущества Соединенных Штатов и пытаются изменить международный порядок в свою пользу.

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Экономика
Новости

Всемирный банк повысил прогноз роста мировой экономики до 3,1%

Ведомости
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Эксперты Всемирного банка (ВБ) повысили прогноз роста мировой экономики в 2018 г. с 2,9% до 3,1%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за январь 2018 г. Основаниями для этого стали восстановление инвестиций, подъем промышленности и торговли, а также стабилизация цен на сырье. При этом эксперты предупреждают, что без инвестиций рост может оказаться кратковременным. «Широкомасштабное восстановление темпов роста мировой экономики обнадеживает, но сейчас не время для самоуспокоенности. Налицо великолепная возможность для инвестиций в человеческий и физический капитал», – приводятся в материалах слова президента группы ВБ Джим Ён Ким.

ВБ отмечает, что 2018 г. станет первым после кризиса, когда мировая экономика заработает практически на полную мощность, а имеющиеся в ней резервы будут исчерпаны. Для поддержания роста правительствам придется искать способы его стимулирования, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Старший директор по вопросам экономики развития Всемирного банка Шантаянан Девараджан рекомендует сосредоточиться на реформах повышения качества образования и здравоохранения, а также на совершенствовании инфраструктурных услуг. В противном случае эксперты прогнозируют в следующем десятилетии снижение среднемировых темпов экономического роста на четверть процентного пункта, а в странах с формирующейся рыночной экономикой и в развивающихся странах – на половину процентного пункта.

Темпы роста в Европе и Центральной Азии в 2018 г., по прогнозам ВБ, снизятся с 3,7% до 2,9%. Это связывается отчасти с падением цен на нефть и замедлением экономического подъема в Турции с 6,7% в 2017 г. до 3,5% в 2018 г.

Рост экономики России, по прогнозам ВБ, останется на уровне 2017 г. - 1,7%, а в 2019-2020 гг. составит 1,8%.

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Технологии
Новости

Kodak собирается создать собственную блокчейн-платформу и криптовалюту

Ведомости
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Производитель фотоматериалов и оборудования - компания Eastman Kodak, основанная в 1888 г., собирается создать собственную блокчейн-платформу для регистрации интеллектуальных прав KODAKOne и выпустить криптовалюту Kodakcoin, пишут Bloomberg и Market Watch.

Компания собирается провести ICO для запуска блокчейн-платформы 31 января 2018 г. «Используя технологию блокчейн, KODAKOne создаст цифровой реестр прав собственности, в котором фотографы смогут регистрировать как новые, так и архивные работы, получая на них лицензию», - говорится в пресс-релизе компании.

Kodak собирается сотрудничать с Wenn Digital по созданию реестра прав собственности. «Для многих в технологической отрасли blockchain и «криптовалюта» - это горячие слова, но для фотографов... эти слова являются ключом к решению, казалось бы, неразрешимых проблем», связанных с защитой авторских прав, сказал гендиректор Kodak Джефф Кларк.

На фоне новости акции компании на торгах в Нью-Йорке подорожали более чем на 120%. По данным на 15:22 по местному времени (23:22 мск), бумаги Eastman Kodak на Нью-Йоркской фондовой бирже торговались по цене $6,94 за штуку (+124,5% по сравнению с ценой на закрытии предыдущего дня торгов).

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Политика
Новости

Ростуризм предупредил отдыхающих в Швейцарии россиян об опасности схода лавин

Ведомости
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Ростуризм рекомендует отдыхающим в Швейцарии россиянам следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и при необходимости следовать рекомендациям местных властей из-за высокой опасности схода лавин. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В связи с обильными снегопадами, порывами ветра и высокой вероятностью схода лавин в швейцарских кантонах Вале и Тичино объявлен оранжевый уровень метеоопасности», — говорится в сообщении Ростуризма. Агентство также просит туроператоров, продающих туры на горнолыжные курорты Швейцарии, предупреждать клиентов о погодных условиях.

Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), у «Джет тревел» 16 туристов отдыхают на курорте Червиния, они должны были вылететь в Москву 9 января, но из-за непогоды туристы остаются в отелях. Они проживают за счет региона и смогут вернуться домой только после открытия дороги. «У туроператора BSI Group туристы должны вылетать из Червинии 11 января, но они также находятся в отеле. В компании рассчитывают, что дорогу откроют в среду», - отметили в АТОР. На курорте Церматт находятся около 30 туристов туроператора PAC Group, их вылет запланирован на 12 января.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за сильных снегопадов на швейцарском курорте Церматт оказались заблокированными около 13 000 туристов.

Лучшие горнолыжные курорты 2017 года

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Политика
Новости

Двое российских миллиардеров и несколько топ-менеджеров купили гражданство Мальты

Ведомости
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В списке натурализованных граждан Мальты, получивших паспорта в 2016 г., обнаружились имена десятков российских бизнесменов, включая основателя и совладельца «Яндекса» Аркадия Воложа и членов его семьи, сообщило РБК. Имена новых граждан опубликованы в официальном журнале правительства Мальты в соответствии с законодательством страны, входящей в Евросоюз с 2004 г.

В списке также обнаружились имена и фамилии, полностью совпадающие с именами и фамилиями владельца O1 Group Бориса Минца и членов его семьи, совладельца ICT Holding Александра Несиса, основного владельца алкогольного холдинга «Белуга груп» Александра Мечетина, крупнейшего латифундиста России Игоря Худокормова и зампреда правления Альфа-банка Алексея Марея.

Аркадий Волож и Борис Минц - долларовые миллиардеры. В 2017 г. они вошли в топ-100 российского рейтинга богатейших бизнесменов по версии Forbes с состоянием в $1,1 млрд и $1,3 млрд соответственно.

На запрос РБК о мальтийском паспорте совладельца из упомянутых компаний ответил только «Яндекс», сообщив, что «наличие европейского паспорта позволяет совершать поездки в безвизовом режиме». Аркадий Волож остается российским гражданином и выполняет все требования законодательства России, подчеркнула пресс-служба «Яндекса». Мальтийское гражданство Минца подтвердил близкий к бизнесмену источник.

Также в списке семья владельца девелопера ФСК «Лидер» Владимира Воронина, топ-менеджеры «Лаборатории Касперского», гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев и руководитель российского представительства компании Candy-Hoover Group, бывший вице-президент Lenovo Глеб Мишин. По словам Воронина, мальтийский паспорт - «просто вопрос удобства передвижения во время наших путешествий». Всего в списке более 700 сочетаний имен и фамилий, совпадающих с именами известных в России людей.

Россияне, фигурирующие в списке, получили гражданство по программе Мальты «Гражданство в обмен на инвестиции», которая работает с 2013 г. Минимальная сумма инвестиций в страну для получения гражданства - 880 000 евро без налогов и сборов. Эта сумма включает пожертвование и дорогую недвижимость на острове - стоимостью не менее 350 000 евро. Мальтийский паспорт дает право безвизового въезда в большинство стран мира, при этом его обладатель не обязан жить на острове и быть его налоговым резидентом.

Политика
Новости

Трамп планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе, передает CNBC со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Трамп на форуме будет представлять интересы американского бизнеса. Он собирается «продвигать свою политику по укреплению американских предприятий, промышленности и интересы американских рабочих».

Давосский форум будет проходить с 23 по 26 января. В прошлом году Трамп отказался от посещения форума. Вместо него на форум поехал его завсегдатай - финансист из Нью-Йорка Энтони Скарамуччи. Летом 2017 г. он получил пост директора по связям в американской администрации. Скарамуччи приехал в 2017 г. в Давос как представитель Трампа. Многие участники форума в 2017 г. были настроены критически по отношению к Трампу - по крайней мере, один из них говорил о «вульгарности» избранного президента США, сообщал год назад CNBC. Поэтому Скарамуччи тогда пришлось убеждать участников форума, что не стоит судить о намерениях Трампа по манере его высказываний, особенно в Twitter.

Как развлекают гостей Давосского форума

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Политика
Новости

Послов России и Ирана вызвали в МИД Турции из-за ситуации в Идлибе

Ведомости
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Министерство иностранных дел Турции вызвало послов России и Ирана Алексея Ерхова и Мухаммада Ибрахима Тахериана соответственно из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб, передает информагентство «Анадолу» и турецкая газета Hurriyet.

Турецкая сторона выразила недовольство в связи с продолжающимися атаками правительственных сил Сирии в зоне деэскаации в провинции Идлиб на севере страны, рассказали информагентству дипломатические источники в Анкаре.

«Обеспокоенность турецких властей доведена до сведения стран - гарантов Астанинских договоренностей как по военным, так и по дипломатическим каналам», - сообщает «Анадолу».

Турция потребовала от России доведения до сирийских властей недопустимости нарушений договоренностей в преддверии намеченного на 28-30 января Конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Схожие требования были высказаны послу Ирана в Анкаре.

Информацию о вызове послов в МИД Турции подтвердил источник ТАСС. «9 января в наше министерство был вызван посол России, которому мы передали по этой теме наши реакцию и опасения на этот счет, а также попросили передать необходимую информацию режиму, чтобы подобные действия были прекращены», - рассказал источник в турецком МИДе.

В посольстве России в Анкаре отказались от комментариев по данной теме.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 9 января заявил, что правительственные войска Сирии под видом борьбы с террористами наносят удары по позициям умеренной оппозиции в Идлибе.

В российском Минобороны рассказали, что Россия и Турция зафиксировали за последние сутки девять случаев нарушения режима перемирия в Сирии.

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Технологии
Новости

Основатель Amazon стал самым богатым человеком в истории

Ведомости
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Основатель интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории, показал онлайн-рейтинг Bloomberg. На 8 января размер его состояния достиг $105,1 млрд.

В 2017 г. капитализация Amazon выросла почти на 57%, а с начала нового 2018 года - еще на 6,6%, отмечает агентство. По итогам рождественского сезона 2017 г. компания смогла захватить 89% рынка онлайн-продаж США (по расходам потребителей, среди крупнейших ритейлеров).

Прежний исторический рекорд принадлежал основателю Microsoft Биллу Гейтсу. По расчетам Forbes, размер его состояния кратковременно превысил $100 млрд еще в 1999 г. - перед схлопыванием пузыря доткомов в 2000 г. Если бы Гейтс не тратил денег на благотворительность, сейчас его состояние превысило бы $150 млрд, напоминает Bloomberg. Текущий размер состояния Гейтса - $93,3 млрд.

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