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Причиной аварии на Нижне-Бурейской ГЭС стал некачественный металл с Украины

Гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов на встрече с президентом России Владимиром Путиным во вторник назвал причину аварии на Нижне-Бурейской ГЭС, где в августе прошлого года была повреждена одна из опор. «По заключению МИСиС, причиной дефекта стало качество металла, из которого была сделана опора», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (слова передал «Интерфакс»).

Шульгинов заметил, что металл поступал от нескольких компаний с Украины. «Русгидро» приняла решение переориентироваться в этой части на российских поставщиков, отметил Песков.

Нижне-Бурейская ГЭС - контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Она строится с 2010 г. и является одним из приоритетных проектов инвестиционной программы «Русгидро», напоминает «Интерфакс». 3 августа «Русгидро» ввело в эксплуатацию три гидроагрегата Нижне-Бурейской ГЭС. Команду на начало работы дал президент Владимир Путин. Проектная мощность станции - 320 МВт (четыре гидроагрегата), среднегодовая выработка - 1 млрд 650 млн кВтч. Кроме выработки электроэнергии станция выполняет еще одну важную функцию - выравнивает неравномерные в течение суток сбросы с Бурейской ГЭС.

По данным МЧС, 24 августа в 20.24 по местному времени (14.24 мск) при штатном маневрировании в пролете № 1 водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС был поврежден затвор и подтопило пристанционную площадку. Никто не пострадал, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило.

По предварительным данным, авария случилась из-за разрушения фрагмента левобережной опоры, что вызвало неконтролируемый сброс воды, сообщал на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) вице-премьер Амурской области Алексей Венглинский.