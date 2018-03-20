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Италия с начала марта удвоила закупку газа у «Газпрома»

Италия с 1 по 19 марта увеличила закупку российского газа на 99% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

За указанный период «Газпром» поставил Италии 1,3 млрд куб. м, за весь 2017 г. - 23,8 млрд куб. м российского газа.

«Отмечено, что на протяжении нескольких десятилетий "Газпром" является надежным поставщиком газа в Италию. В настоящее время республика - третий по объему импортер российского газа», - отмечается в сообщении компании. Во вторник в Москве прошла рабочая встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и посла Италии в России Паскуале Терраччано. Они обсудили ход работ по созданию южного маршрута поставок российского газа в Европу.

«Отдельное внимание на встрече было уделено вопросу диверсификации маршрутов экспорта газа из России в Европу. Стороны рассмотрели ход работ по организации южного маршрута поставок через Черное море», - говорится в сообщении. Миллер рассказал Терраччано о завершении процесса укладки более 50% морского участка газопровода «Турецкий поток».