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Италия с начала марта удвоила закупку газа у «Газпрома»

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Италия с 1 по 19 марта увеличила закупку российского газа на 99% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

За указанный период «Газпром» поставил Италии 1,3 млрд куб. м, за весь 2017 г. - 23,8 млрд куб. м российского газа.

«Отмечено, что на протяжении нескольких десятилетий "Газпром" является надежным поставщиком газа в Италию. В настоящее время республика - третий по объему импортер российского газа», - отмечается в сообщении компании. Во вторник в Москве прошла рабочая встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и посла Италии в России Паскуале Терраччано. Они обсудили ход работ по созданию южного маршрута поставок российского газа в Европу.

«Отдельное внимание на встрече было уделено вопросу диверсификации маршрутов экспорта газа из России в Европу. Стороны рассмотрели ход работ по организации южного маршрута поставок через Черное море», - говорится в сообщении. Миллер рассказал Терраччано о завершении процесса укладки более 50% морского участка газопровода «Турецкий поток».

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Политика
Новости

МИД Чехии вызвал российского посла из-за отравления Скрипаля

Ведомости
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Министерство иностранных дел Чехии вызвало в среду российского посла Александра Змеевского из-за заявлений российского МИДа о том, что республика могла быть источником происхождения вещества нервно-паралитического типа «Новичок», которое было использовано злоумышленниками для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий.

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Бизнес
Новости

Saudi Aramco может отказаться от размещения акций за рубежом

Ведомости
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Саудовская Аравия рассматривает проведение IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco исключительно на саудовской бирже в 2019 г., сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на местных чиновников и других источников. По их словам, идея с листингом за рубежом оказалась более сложной, чем предполагалось изначально, в том числе из-за юридических рисков. Кроме того, восстановление цен на нефть помогло Саудовской Аравии пополнить бюджет и дало ей дополнительное время на размышления в целесообразности размещения акций за границей.

Эр-Рияд хочет продать 5% акций госкомпании, которую он оценивает в $2 трлн. Предполагалось, что Saudi Aramco привлечет до $100 млрд и ее IPO станет крупнейшим в истории. Как утверждают источники WSJ, наиболее вероятно, что размещение акций на саудовской бирже состоится не раньше апреля 2019 г. Саудовские чиновники говорят, что вернутся к рассмотрению вопроса о выборе площадки для листинга в апреле, когда наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман вернется из официальной поездки в США.

На проведение листинга Saudi Aramco претендуют фондовые биржи Нью-Йорка, Лондона и Гонконга. В начале марта принц Мухаммад посетил Великобританию. Во время этого визита саудовские чиновники предупредили британских, что IPO компании вряд ли состоится в этом году, писала Financial Times. Несколько знакомых с ходом переговоров людей утверждали, что у лондонской биржи хорошие шансы на размещение акций Saudi Aramco.

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Финансы
Новости

Сбербанк согласился передать Промсвязьбанку оборонные кредиты

Ведомости
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Сбербанк планирует отдать Промсвязьбанку связанный с оборонно-промышленным комплексом (ОПК) кредитный портфель, однако не решил вопрос с передачей капитала, сообщил журналистам президент - председатель правления госбанка Герман Греф.

«Передавать будем, в каком объеме - пока не могу сказать. Это было [решено] сейчас на набсовете», - сказал Греф (цитаты по ТАСС).

По планам Минфина, обслуживающие гособоронзаказ банки будут передавать на баланс Промсвязьбанка не только выданные предприятиям ОПК кредиты, но и связанные с ними активы.

Отвечая на вопрос о передаче капитала, Греф отметил, что этот вопрос находится в процессе обсуждения. «Банки не страдают избытком капитала, поэтому никто не хочет передавать. Мы находимся в процессе диалога с правительством России», - указал он.

ВТБ также согласен отдать Промсвязьбанку оборонные кредиты, однако выступает против передачи капитала, говорил ранее президент - председатель правления второго по величине банка страны Андрей Костин.

Правительство решило превратить санируемый ЦБ Промсвязьбанк в опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов в связи с угрозой введения санкций США против любых структур, работающих с российским ОПК. Другие банки могут передать в Промсвязьбанк оборонные кредиты до 1 трлн руб. вместе с капиталом, сообщал ранее министр финансов Антон Силуанов. При этом встречные денежные средства банки получать не будут.

Сейчас Минфин готовит законопроект, который опишет порядок перевода активов на баланс Промсвязьбанка. Передача будет добровольной и составления конкретного списка банков не планируется, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Моисеев.

Дискуссия с ВТБ и Сбербанком по вопросу передачи Промсвязьбанку активов идет «тяжело», констатировал Моисеев 26 февраля.

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Финансы
Новости

Стоимость нефти марки Brent превысила $67 за баррель впервые с 27 февраля

Ведомости
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Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже на 15:45 мск увеличилась на 1,5% и составила $67,10 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К этому времени апрельские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1,47% до $62,97 за баррель. Последний раз стоимость Brent превышала $67 за баррель 27 февраля 2018 г.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что технический комитет ОПЕК оценил уровень выполнения соглашения по снижению добычи в феврале в 138%. 12 стран, входящих в ОПЕК, перевыполнили план на 42%, страны-партнеры - на 13%.

Инвесторы ждут данных о запасах топлива в США. Американский институт нефти опубликует доклад в среду, вслед за ним данные обнародует минэнерго США. Эксперты ожидают увеличения запасов нефти за прошедшую неделю на 3,4 млн баррелей.

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Политика
Новости

Sky News рассказал о проводах в Великобритании высылаемых российских дипломатов

Ведомости
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Российских дипломатов – всего 23 человека – во вторник проводили в посольстве России в Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News. Великобритания объявила о том, что вышлет 23 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Им дали неделю на сборы, уточняла премьер-министр страны Тереза Мэй. Москва подготовила зеркальный ответ: из России в течение недели будут высланы 23 дипломатических сотрудника.

Как сообщает Sky News, российские дипломаты и их дети зашли внутрь посольства. Через некоторое время три автобуса с дипломатическими номерами выехали из посольства. Куда именно они направились – телеканал не уточняет.

Оставшиеся сотрудники посольства не могли сдержать слез, когда автобусы отъехали от здания дипмиссии, сообщает Sky News.

Ранее для уезжающих дипломатов, их семей и друзей организовал прием посол России в Великобритании Александр Яковенко. «Мир значительно больше, чем Великобритания. Ваши знания, приобретенный здесь опыт всегда будут востребованы российской дипломатической службой», – отметил он.

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Политика
Новости

Володин упрекнул Навального в гордыне и тщеславии

Интерфакс
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня связал призыв к бойкоту президентских выборов с гордыней оппозиционера Алексея Навального. «Вообще, это подход тщеславных людей с гордыней, надо бороться с этим качеством», - сказал Володин журналистам, комментируя достаточно высокую (67,47%) явку на выборах 18 марта.

«Граждане взяли и ответили господину Навальному на его инициативу более высокой явкой», - считает Володин. Навальный пока не отреагировал на это заявление, однако на своем сайте поставил в заслугу себе и своим сторонникам снижение явки по сравнению с выборами 2012 г. По мнению оппозиционера, реальная явка была на уровне 55%.

В ответ на предположение, что зарегистрированного ЦИК уровня явки помогли достичь бюджетники, Володин заметил, что вряд ли правильно записывать в бюджетники почти 70% граждан России. Кроме того, добавил он, стоит в связи с этим вспомнить об очередях, которые выстроились на участках для голосования за рубежом.

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Финансы
Новости

Греф объявил дату годового собрания Сбербанка

Интерфакс
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Годовое собрание акционеров Сбербанка России пройдет 8 июня 2018 г. в Москве, сообщил сегодня президент - председатель правления госбанка Герман Греф. Вопрос о дивидендах за 2017 г. наблюдательный совет Сбербанка обсудит в апреле, отметил он.

Сбербанк за 2017 г. заработал рекордные 748,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО - на 38,2% больше результатов 2016 г. Из чистой прибыли по МСФО Сбербанк платит дивиденды акционерам. В январе Греф говорил, что по итогам 2017 г. госбанк, скорее всего, направит на дивиденды 35% чистой прибыли. Исходя из этой доли, на выплаты акционерам Сбербанк может направить около 262 млрд руб. Из них половину – около 131 млрд руб. – может получить ЦБ (у регулятора 50% плюс 1 акция Сбербанка), который перечисляет 90% своей прибыли в бюджет.

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Политика
Новости

Володин объяснил отказ Путина от участия в дебатах

Ведомости
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Владимир Путин не стал участвовать в предвыборных дебатах, чтобы предоставить преимущество другим кандидатам в президенты, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы утро начинали с дебатов и заканчивали каждый вечер дебатами, чтобы граждане нашей страны могли и ознакомиться с программами кандидатов, и увидеть их позицию по ключевым вопросам. Более того, по моему мнению, кандидат в президенты Путин сделал все, чтобы у них в этой части были преференции», — сказал Володин журналистам (цитаты по «РИА Новости»).

«Он сам (Путин. - "Ведомости") не вел активной кампании, не использовал преференции своей должности. Он дал возможность им как можно больше участвовать в дебатах между собой, что еще раз говорит о его толерантности по отношению к представителям других политических сил», — заключил спикер.

По предварительным данным ЦИК, Путин победил на выборах президента России 18 марта с результатом 76,68%. Второе место занял представитель КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов. Всего в выборах приняли участие восемь кандидатов. 19 марта Путин встретился с бывшими соперниками в Кремле.

Путин встретился с бывшими соперниками по выборам

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Политика
Новости

Песков заявил о «маниакальном желании» США «заставить Россию за что-то платить»

Ведомости
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Россия всегда платила по собственным счетам, однако оплачивать чужие не будет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он выразил сожаление в связи с тем, что у США есть «маниакальные желания» заставить Москву «за что-то платить». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Можно лишний раз выразить сожаление в связи с такими маниакальными желаниями все время заставить Россию за что-то заплатить, которые с завидным постоянством мы видим на различных уровнях из-за океана», – сказал Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать планы США обсудить с Саудовской Аравией вопрос о том, как заставить Россию заплатить за поддержу Сирии и Ирана.

Песков добавил, что Кремль не беспокоится из-за визита в США наследного принца Саудовской Аравии. Это вопрос отношений Вашингтона и Эр-Рияда, отметил представитель Кремля. Он напомнил, что в Россию недавно приезжал король Саудовской Аравии. Для Москвы являются важными те договоренности, которые были достигнуты в ходе этой встречи, сказал Песков.

Президент США Дональд Трамп встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Вашингтоне во вторник. Как писала газета The Hill со ссылкой на источник в Белом доме, американский президент планирует на встрече поднять вопрос о том, как найти «совместные способы заставить Россию платить» за действия на Ближнем Востоке. В частности, Трамп намерен говорить о поддержке Сирии со стороны России и решении Москвы заблокировать резолюцию Совета Безопасности ООН, которая могла бы оказать влияние на Иран, отмечало издание. На встрече будет обсуждаться в том числе то, как Россия пытается использовать эти ситуации в свою пользу, указывал собеседник издания.

Тюрьма для подозреваемых в коррупции в Эр-Рияде

Недвижимость
Новости

Мэрия сообщила о значительном снижении числа аварийных памятников культуры в Москве

РИА Новости
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Доля памятников культуры в Москве, находящихся в аварийном состоянии, сократилась с 39% в 2010 г. до 6% в 2017 г., сообщил руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов на заседании президиума правительства столицы.

В частности, как следует из презентации ведомства, из 4091 здания, признанного объектом культурного наследия, в удовлетворительном состоянии находятся 3843, в неудовлетворительном – 248.

По словам Емельянова, снижение числа аварийных памятников произошло за счет значительного увеличения реставрационных работ в Москве.

«Но оставшиеся 6% объектов в аварийном состоянии – это сложные объекты, по которым десятилетия никаких работ не проводилось», – подчеркнул Емельянов. Он отметил, что по таким памятникам Мосгорнаследие намерено в первую очередь сосредоточиться на противоаварийных работах, которые станут первым этапом для полномасштабной реставрации.

В частности, уточнил чиновник, в 2017 г. проводились противоаварийные работы на 22 объектах, в том числе по палатам Левашова в Староваганьковском переулке, усадьбе Шелопухина, дому Наркомфина, палатам Пожарских на Большой Лубянке.

Какие здания Москва сдает в аренду по рублю «за квадрат»

Технологии
Новости

Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей дешифровки

Ведомости
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Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на предоставление Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключей для расшифровки сообщений пользователей мессенджера, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа спецслужбы с подобными требованиями. «В удовлетворении исковых требований Telegram Messenger LLP отказать», – указывалось в решении суда.

Приказ ФСБ, как утверждали в Telegram, был принят в нарушение норм закона и превышает полномочия силовиков. В частности, в компании отмечали, что документ нарушает тайну частной переписки, получить доступ к которой правоохранительные органы могут лишь с разрешения суда. Представитель мессенджера Рамиль Ахметгалиев подчеркивал, что Telegram не может выполнить требование, поскольку «считает своей обязанностью охранять тайну переписки пользователей». Компания обещала оспорить решение суда.

Юристы спецслужбы, в свою очередь, утверждали, что получение ФСБ ключей для декодирования переписки «не затрагивает конституционные права граждан». В Генпрокуратуре позицию спецслужбы поддержали, согласившись, что оспариваемый приказ принят в пределах ее полномочий и в соответствии с нормами законодательства.

Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 000 руб. за отказ исполнить запрос ФСБ и передать спецслужбе соответствующие ключи. Соответствующий документ был издан после принятия пакета антитеррористических законопроектов. В то же время, по словам представителей мессенджера, приказ датировался 19 июля, а закон вступал в силу лишь 20 июля.

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