Бизнес

Новости

HR-директор Uber уволилась после скандала из-за расовой дискриминации

Директор по работе с персоналом Uber Лиана Хорнси подала в отставку на фоне расследования предполагаемых случаев расовой дискриминации в компании. Об этом сообщает Reuters.

Отставка происходит после появления анонимного расследования в компании. В нем несколько сотрудников Uber утверждают, что Хорнси систематически отклоняла жалобы на расовую дискриминацию, отмечает Reuters. Агентство отправляло запрос в Uber об этом расследовании еще в понедельник, но ответа не последовало.

Хорнси являлась не только директором по работе с персоналом Uber, но и одним из ведущих представителей фирмы по вопросам дискриминации. Она занимала эту должность полтора года, по данным Reuters.

В прошлом году Uber опубликовала отчет, посвященный расовому и половому разнообразию сотрудников. В нем утверждается, что руководящие должности в компании все чаще занимают женщины и темнокожие.

Сколько стоит такси из аэропорта в разных городах мира