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Сотрудники Fiat объявили забастовку после перехода Роналду в «Ювентус»

Сотрудники автоконцерна Fiat проведут забастовку из-за перехода футболиста Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус». Об этом сообщается на сайте итальянского профсоюза Unione Sindacale di Base (USB). Fiat входит в группу компаний Exor, владеющей «Ювентусом». Сотрудники автоконцерна недовольны тем, что часть средств для оплаты трансфера Роналду будет взята из резервного фонда Fiat.

О том, что Роналду переходит в «Ювентус», стало известно во вторник, 10 июля. Расходы на оплату трансфера составят 100 млн евро. Эту сумму «Ювентус» выплатит «Реалу» в течение двух лет. Зарплата Роналду в «Ювентусе» составит 30 млн евро в год.

«В то время как рабочие все больше и больше затягивают пояса, компания готова отдать такую сумму за одного футболиста. Ситуация, когда сотрудники продолжают экономить на себе из-за маленьких зарплат или задержки выплат, а компания тратит сотни миллионов на покупку игрока, неприемлема», – говорится в заявлении профсоюза.

По мнению профсоюза, денежные средства необходимо инвестировать в новые модели автомобилей, которые будут гарантировать будущее тысяч людей, а не тратить их только на обогащение одного человека. Для компании интересы своих сотрудников должны быть на первом месте, отмечается в заявлении.

Профсоюз объявил проведение забастовки на автомобильном заводе Fiat в Мельфи. Акция протеста будет проходить с 22 часов 15 июля до 6 часов утра 17 июля. Всего на предприятии трудится около 8000 человек. Сколько именно сотрудников предприятия примут участие в забастовке, не сообщается.

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