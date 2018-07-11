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У владельца Dunkin' Donuts и Baskin Robbins сменился гендиректор

Дэвид Хоффман стал новым гендиректором Dunkin' Brands Group, он уже начал исполнять обязанности. Об этом говорится в сообщении компании.

Dunkin' Brands – материнская компания Dunkin' Donuts и Baskin Robbins: всего более 20 000 точек продаж в 60 странах. В 2017 г. выручка Dunkin' Brands выросла на 4,9% до $860,5 млн, чистая прибыль увеличилась на 79,4% до $350,9 млн.

Хоффман пришел в компанию в 2016 г. и стал руководить Dunkin' Donuts в США. Этот пост останется за ним, отмечается в сообщении. «Когда мы наняли Дэйва [Хоффмана] в Dunkin Brands 18 месяцев назад с намерением, что он заменит меня на посту гендиректора, то знали, что получаем лидера мирового класса с обширным опытом в ресторанной индустрии, и он превзошел все наши ожидания», – приводятся там же слова бывшего гендиректора Найджела Тревиса.

Тревис руководил Dunkin' Brands Group с 2009 г. Теперь он назначен исполнительным председателем совета директоров и будет активно участвовать в работе компании, уделяя особое внимание развитию международного бизнеса, отмечается в сообщении. Под руководством Тревиса компания провела IPO в 2011 г., напоминает Dunkin' Brands.

В юности Барак Обама работал в Baskin Robbins, рассказывал «Ведомостям» Тревис в 2010 г. Тогда же он отмечал, что его любимый пончик – классический в шоколадной глазури.

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