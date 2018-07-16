Бизнес

Новости

ФАС разрешила «Национальной медиа группе» увеличить долю в «Первом канале»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ЗАО «Национальная медиа группа» о покупке акций АО «Первый канал». Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя руководителя службы Андрея Цариковского.

РБК не уточняет, о какой именно доле «Первого канала» идет речь в ходатайстве. Издание также не называет имени продавца акций.

В июне РБК писал, что «Национальная медиа группа» может приобрести пакет в 4%, принадлежащий миллиардеру Роману Абрамовичу. Он, в свою очередь, собирается снизить свою долю в «Первом канале» с 24% до 20% из-за закона, по которому лицам с двойным гражданством нельзя владеть более чем 20% компании – учредителя СМИ. Абрамович может оставить только 5% «Первого канала», сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сейчас 51% «Первого канала» принадлежит государству, 38,9% – Росимуществу, 9,1% – у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% – у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино», остальные 25% через ООО «Растрком-2002» принадлежат НМГ. Абрамович владеет своей долей через ООО «ОРТ-КБ».

До недавнего времени у Абрамовича было одно гражданство – российское. Весной у него начались проблемы с продлением британской визы инвестора. Позже стало известно, что миллиардер получил израильское гражданство и отозвал заявку на британскую визу.

Семь главных героев «Райского досье» и что о них стало известно