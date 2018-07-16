ФАС разрешила «Национальной медиа группе» увеличить долю в «Первом канале»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ЗАО «Национальная медиа группа» о покупке акций АО «Первый канал». Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя руководителя службы Андрея Цариковского.
РБК не уточняет, о какой именно доле «Первого канала» идет речь в ходатайстве. Издание также не называет имени продавца акций.
В июне РБК писал, что «Национальная медиа группа» может приобрести пакет в 4%, принадлежащий миллиардеру Роману Абрамовичу. Он, в свою очередь, собирается снизить свою долю в «Первом канале» с 24% до 20% из-за закона, по которому лицам с двойным гражданством нельзя владеть более чем 20% компании – учредителя СМИ. Абрамович может оставить только 5% «Первого канала», сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Сейчас 51% «Первого канала» принадлежит государству, 38,9% – Росимуществу, 9,1% – у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% – у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино», остальные 25% через ООО «Растрком-2002» принадлежат НМГ. Абрамович владеет своей долей через ООО «ОРТ-КБ».
До недавнего времени у Абрамовича было одно гражданство – российское. Весной у него начались проблемы с продлением британской визы инвестора. Позже стало известно, что миллиардер получил израильское гражданство и отозвал заявку на британскую визу.
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В 2009–2010 гг. принадлежавший Мильнеру и совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову фонд DST Global I скупил до 10% социальной сети Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд. Согласно оказавшимся у журналистов документам, одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг». До 2014 г. ее гендиректором был Усманов. Она выделила «сотни миллионов долларов» на покупку акций Facebook через офшор с Британских Виргинских островов – Kanton Services, пишет The New York Times (NYT). Ссылаясь на документы Appleby, «Новая газета» пишет, что за месяц до IPO Facebbok Kanton Services продала принадлежащие ей акции социальной сети компании Усманова.
Другой эпизод инвестиций Мильнера в социальные сети – покупка в 2011 г. акций Twitter. В 2011 г. DST Global оценил сервис микроблогов в $8 млрд, купив 5%-ную долю за $400 млн. Как пишет ICIJ, в июле 2011 г. российский государственный банк ВТБ купил за $191 млн акции зарегистрированного на о. Мэн DST Investment 3. В том же месяце Мильнер использовал именно этот фонд для покупки примерно половины общей доли DST в Twitter.
DST Global не имел мест в советах директоров Facebook и Twitter и не влиял на управление компаниями, говорится в сообщении фонда, опубликованном NYT. Усманов был одним из 50 инвесторов, которые вложились в Facebook через DST Global, а ВТБ – одним из 40 инвесторов, которые также профинансировали Twitter, сообщает DST.
В 2012 г. Appleby зарегистрировала на Каймановых островах компанию S Holdings Ltd., единственным бенефициаром которой указывалась Марина Сечина. Компанию создали при помощи сотрудников австрийского Meinl Bank для инвестиций в девелоперские проекты бизнесмена Джулиуса Майнла в России и Восточной Европе. Сколько Сечина вложила в проекты австрийца, в документах Appleby не сообщается. В презентации компании Майнла Fulcrum в 2011 г. рассматривались инвестиции объемом 40–80 млн евро. Сама Сечина в беседе с «Ведомостями» назвала «бредом» информацию ICIJ о ее инвестициях. «Я инвестирую только в отечественную экономику и всем рекомендую так делать. Это моя позиция», – заявила она.
Перед приходом в администрацию в начале этого года Дональда Трампа Росс расстался с большей частью своих активов. Но долю в судоходной компании Navigator Holdings оставил за собой. В 2016 г. Росс контролировал с соинвесторами 31,5% пароходства. Эта доля сейчас стоит $168 млн. Среди крупнейших клиентов пароходства ICIJ называет нефтехимический холдинг «Сибур». По подсчетам Reuters, на российскую компанию приходится 8% выручки Navigator.
Как министр торговли Росс обладает полномочиями в области торговли и производственной политики, а также имеет влияние в правительстве практически по любому вопросу экономических отношений США с другими странами, включая Россию, говорится в расследовании.
Сам Росс проблемы с владением долей в Navigator не видит. В интервью телеканалу Sky он заявил, что при поступлении на госслужбу публично задекларировал долю в пароходстве. Росс стал членом совета директоров Navigator, когда компания уже сотрудничала с «Сибуром», и «никогда не встречался» с Шамаловым, Тимченко или Михельсоном, заявил пресс-секретарь министерства торговли Джеймс Рокас.
На протяжении нескольких лет юристы Appleby вели дела компании Russia Forest Products (Bermuda), которая контролировала крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока – RFP, говорится в «Новой газете». По информации ICIJ, в августе 2008 г. Роман Абрамович пытался приобрести больше трети Russian Forest Products (Bermuda) за $168 млн. Власти должны были утвердить сделку, но возникла необычная проблема — от бенефициара требовалось заполнить специальную комплаенс-анкету. Помимо прочих вопросов в этой «Персональной декларации» был и такой: «Доводилось ли вам когда-либо становиться объектом судебного или другого официального расследования?». Абрамович ответил «нет», несмотря на то что, как сообщал «КоммерсантЪ», в 1992 г. он был фигурантом уголовного дела об использовании подложных документов для хищения 55 железнодорожных цистерн с соляркой, указывает «Новая газета». В итоге власти Бермудских островов заблокировали сделку, пишет «Новая газета». В Appleby нашли решение и провели сделку через Британские Виргинские острова. Представители Абрамовича и RFP Group отказались от комментариев.
Кто владелец футбольного клуба «Эвертон» и не были ли нарушены правила английской премьер-лиги при его продаже? Таким вопросом задается BBC, анализируя «райское досье». Британский бизнесмен Фархад Мошири продал свою долю в футбольном клубе «Арсенал» в 2016 г., чтобы купить почти 50% акций «Эвертона». Однако офшорные документы позволяют предположить, что изначальная доля Мошири в «Арсенале» (около 7%), вероятно, была профинансирована за счет «подарка» от бизнесмена Алишера Усманова, который владеет 30,4% акций «Арсенала», указывает BBC. Это ставит вопрос о том, не перекочевали ли деньги Усманова в «Эвертон». По правилам премьер-лиги человек, владеющий 10% или более акций футбольного клуба, не может владеть долями в каком-либо другом клубе, чтобы избежать конфликта интересов. Мошири отрицает, что полученные им от Усманова деньги были подарком. Юристы Усманова сказали, что в обвинениях есть ошибки, а расследование является серьезным вторжением в личную жизнь их клиента.
Из документов Appleby впервые стало известно об инвестициях в офшоры королевы Елизаветы II. Судя по ним, герцогство Ланкастерское, принадлежащее королеве и обеспечивающее ее средствами на личные расходы, держит часть средств в фондах, зарегистрированных на Каймановых и Бермудских островах. Оно вложило 7,5 млн фунтов в фонд Dover Street VI Cayman Fund LP на Каймановых островах в 2005 г., отмечает Financial Times. Тот, в свою очередь, приобрел долю в фонде прямых инвестиций Vision Capital Partners, который купил акции ритейлеров Threshers и BrightHouse. Последний подвергался критике в стране за то, что продавал людям, имеющим низкие доходы или проблемы с душевным здоровьем, бытовые товары в кредит по ставкам, достигавшим 99,9%. Из-за этого власти Великобритании потребовали от BrightHouse выплатить 14,8 млн фунтов компенсации 249 000 потребителей. Как заявил газете The Guardian представитель герцогства, оно не знало об инвестициях в BrightHouse. Также герцогство утверждает, что оно не извлекало никакой налоговой выгоды из инвестиций в офшоры.
Фронтмен U2 Боно (настоящее имя Пол Хьюсон) был инвестором в мальтийской компании Nude Estates, которая купила в Литве торговый центр Aušra, названный в честь литовского слова «рассвет», за 5,8 млн евро (5,1 млн фунтов стерлингов) вскоре после открытия в 2007 г. Об этом пишет газета Guardian. Мальта является юрисдикцией с низкими налогами: для иностранных инвесторов налог, уплаченный с любой прибыли, полученной компаниями, уменьшается до 5%. Боно был пассивным миноритарным инвестором в компании Nude Estates Malta Ltd., сообщил газете Guardian пресс-секретарь Боно. Ирландскую группу уже критиковали за желание платить меньше налогов: она вела часть своего бизнеса в Нидерландах.