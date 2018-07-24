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Бизнес
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Еврокомиссия оштрафовала четырех производителей электроники на 111 млн евро

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Еврокомиссия сообщила, что оштрафовала производителей электроники Asus, Philips, Pioneer и Denon & Marantz совокупно на 111 млн евро. Регулятор пришел к выводу, что компании фиксировали минимальные розничные цены в партнерских интернет-магазинах.

Рынок онлайн-торговли быстро растет, более половины европейцев совершают покупки через интернет, приводятся в сообщении слова комиссара по антимонопольной политике ЕС Маргарет Вестагер. Из-за действий этих четырех компаний миллионы европейских потребителей столкнулись с более высокими ценами на кухонную технику, фены, ноутбуки, наушники и многие другие продукты, добавляет она.

На прошлой неделе Еврокомиссия оштрафовала материнскую компанию Google (Alphabet) на рекордную сумму 4,34 млрд евро ($5,06 млрд) за злоупотребление доминирующим положением. Компания сообщила, что собирается оспорить это решение.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Бизнес
Новости

Ростовские власти ввели карантин на двух площадках «Евродона» из-за гриппа птиц

Ведомости
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На двух площадках «Евродона» в Октябрьском районе Ростовской области вводится карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

Во время карантина приостановлена отгрузка продукции, запрещен вывоз птицы, а также допуск на территорию кого-то, кроме сотрудников компании и ветеринаров. Как долго может продлиться карантин – пока неизвестно.

На прошлой неделе стало известно, что на двух площадках «Евродона» есть подозрение на птичий грипп. Заражение птичников могло произойти через вентиляцию – во время недавнего урагана и полевых работ в воздух поднялись продукты жизнедеятельности диких птиц, сказала «Ведомостям» представитель группы. По ее словам, компания готова отозвать продукцию из розничных сетей.

Это не первый случай обнаружения птичьего гриппа у «Евродона». Вспышки заболевания ранее были в декабре 2016 г. и весной 2017 г. Тогда группа потеряла около 1 млн птиц, ущерб превысил 2,6 млрд руб.

«Евродон» производит индейку под брендом «Индолина». Всего у компании 24 производственные площадки. В 2017 г. «Евродон» выпустил 63 000 т индейки в живом весе.

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Политика
Новости

ВЭБ и мэрия Грозного опробуют технологию блокчейна

Ведомости
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Центр блокчейн-компетенций и цифровых трансформаций Внешэкономбанка (ВЭБ) и мэр Грозного Ибрагим Закриев запустили два пилотных проекта на блокчейне по управлению услугами ЖКХ и арендной муниципальной собственностью, говорится в сообщении института развития.

Обе платформы разрабатывал ВЭБ, общие затраты на оба проекта не превышают 2,5 млн руб., говорит представитель банка. Системы на блокчейне позволят уже через несколько месяцев сэкономить до 20% бюджета на администрирование ЖКХ и муниципальных площадей, приводятся в сообщении ВЭБа слова Закриева. Пилоты продлятся около трех месяцев, после чего можно будет оценить их эффективность, уточняет представитель ВЭБа.

Проект для управления услугами ЖКХ создан на базе блокчейна Hyperledger Fabric, рассказывает руководитель центра блокчейн-компетенций Владимир Демин. Сейчас система дает жителям Грозного доступ ко всей истории начисленных коммунальных сборов, а органы госуправления могут оптимизировать управление и аналитику.

Узлы блокчейна (подтверждающие его операции) расположены в центре блокчейн-компетенций ВЭБа и в мэрии Грозного. В будущем систему будет довольно просто масштабировать на большее количество узлов, а также автоматически загружать в блокчейн показания счетчиков, надеется представитель центра. Еще платформа в будущем позволит создавать различные сервисы – например, проводить голосования жильцов, контролировать исполнение заявок управляющими компаниями, рассказывает Демин.

Второй проект по заключению договоров на сдачу объектов муниципальной собственности разрабатывался на блокчейне Ethereum, объясняет Демин. Договоры в блокчейн вносят представители муниципалитета, всего в этом блокчейне на текущем этапе будет четыре узла (два в муниципалитете, два в ВЭБе). А смарт-контракт (электронный договор, исполняющийся при наступлении заранее определенных условий) позволяет контролировать платежи по этим договорам, уверяет Демин.

Об интересе Чечни к блокчейн-проектам глава республики Рамзан Кадыров рассказывал еще в феврале. Он анонсировал внедрение блокчейна в росреестре Чечни, не уточнив деталей.

Выбор редактора
Политика
Новости

Трамп обеспокоен российским вмешательством не в свою пользу

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Президент США Дональд Трамп опасается, что на будущих выборах Россия вмешается на стороне его конкурентов. Об этом он сегодня написал в своем Twitter.

«Я очень обеспокоен тем, что Россия будет прилагать все усилия, чтобы вмешаться в будущие выборы. Учитывая тот факт, что ни один президент не был жестче меня по отношению к России, они будут очень сильно помогать демократической партии. Трампа они точно не хотят!» - заявил президент США.

Сегодня Трамп посещает штаб-квартиру Организации ветеранов иностранных войн в Канзас-Сити, Миссури. Это часть его тура в поддержку номинации генпрокурора Миссури, республиканца Джоша Хоули, на выборах в сенат США. Сейчас сенатором от Миссури является Клэр Макксаскилл - демократ, одна из руководителей президентской кампании Хиллари Клинтон. Выборы в сенат пройдут 6 ноября этого года.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Т плюс» увеличила в три раза инвестиции в основные активы

Ведомости
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Электроэнергетическая компания «Т плюс», принадлежащая «Ренове» Виктора Вексельберга, в первом полугодии 2018 г. вложила в свои основные активы 5,9 млрд руб. Эта сумма превышает инвестиции за первое полугодие 2017 г. более чем в три раза. Об этом говорится в сообщении компании.

«Т плюс» отмечает, что ежегодно увеличивает инвестиции в поддержание технического состояния, развитие генерирующего оборудования и распределительной инфраструктуры. В 2018 г. на инвестиционную программу будет направлено всего 23,4 млрд руб.

«Ренова» может продать «Т плюс» структуре «Газпрома» – «Газпромэнергохолдингу», сообщал «Интерфакс» со ссылкой на два источника. Агентство уточняет, что пока предложение носит неофициальный характер. По данным «Интерфакса», параллельно ведутся переговоры с Федеральной антимонопольной службой, которая заблокировала потенциальную сделку между двумя компаниями в 2015 г.

Самые необычные проекты в области вторичной переработки

Экономика
Новости

Тереза Мэй лично возглавила переговоры с ЕС по Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решила лично возглавить переговоры по выходу Великобритании из ЕС (Brexit).

«Я возглавлю переговоры с Европейским союзом, министр по делам выхода из Европейского союза [Доминик Рааб] будет выступать в качестве моего представителя», - цитирует BBC заявление премьера. Министерство по Brexit продолжит координировать всю подготовку к выходу из ЕС на уровне правительства, включая разработку сценариев и всеобъемлющей законодательной базы, говорится в заявлении. Для этого министерство наберет новых сотрудников и получит часть персонала секретариата правительства.

На новости о том, что Brexit займется лично Мэй, курс фунта стерлингов к доллару вырос с 1,310 до 1,314.

В последнее время в Великобритании не стихали разногласия относительно условий выхода Великобритании из ЕС, отмечает «Интерфакс». В этом месяце из-за разногласий по Brexit правительство покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

После ухода Дэвиса британские СМИ писали, что у него были «сложные отношения» с координатором ЕС на переговорах с Великобританией Мишелем Барнье, и в Великобритании надеются, что под руководством Рааба отношения улучшатся.

Великобритания планирует официально завершить процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 г.

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Политика
Новости

Устроивший стрельбу в отеле Умар Джабраилов исключен из «Единой России»

Ведомости
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Бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов, год назад устроивший стрельбу в номере отеля Four Seasons возле Красной площади, исключен из партии «Единая Россия». Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на адвоката Джабраилова Зиму Бочалову.

«Решение, принятое Советом регионального отделения партии «Единая Россия» по ЦАО, об исключении Умара Алиевича Джабраилова из партии считаю преждевременным, ошибочным и нелегитимным. Джабраилов - бизнесмен, общественный деятель, меценат, патриот, очень много сделал для страны и для партии в целом», - сказала она. В отделении партии «Единой России» по ЦАО подтвердили информацию об исключении Джабраилова.

После возбуждения уголовного дела в отношении экс-сенатора его членство в партии приостанавливалось, однако он подавал заявление о возобновлении членства.

В августе 2017 г. Джабраилова задержали после устроенной им стрельбы в отеле: несколько пуль из наградного пистолета Ярыгина попали в потолок. Прибывшие в отель полицейские обнаружили в номере бутылки и неизвестный белый порошок. В октябре Джабраилов был оштрафован на 4000 руб. за употребление наркотиков, а в ноябре прошлого года суд признал Джабраилова виновным в хулиганстве и назначил штраф в 500 000 руб. В этом году ему вернули и пистолет, и разрешение на ношение оружия.

Свои действия Джабраилов объяснял «состоянием аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля.

Джабраилов в 2004-2009 гг. был сенатором от Чечни, в 2009-2013 гг. работал советником помощника президента. В 2000 г. участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% голосов. С 2015 г. возглавляет ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». В 1990-е гг. Джабраилов занимался бизнесом: основал управляющую сетью АЗС компанию «Данако», владел гостиницами «Radisson Cлаванская» и «Россия», торговыми центрами «Смоленский пассаж» и «Охотный Ряд». Остается совладельцем «Аванти стройгрупп» и «МС Регион».

Любитель красивой жизни: чем известен Умар Джабраилов

Политика
Новости

Число жертв лесных пожаров в Греции превысило 70 человек

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Число жертв лесных пожаров в Греции выросло до 74, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные пожарной охраны страны. Число пострадавших от пожаров приблизилось к 200. Еще утром во вторник сообщалось, что погибли 50 человек.

Президент Владимир Путин направил властям Греции телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями лесных пожаров в этой стране и предложил помощь со стороны России, сообщил сегодня сайт Кремля.

Власти Греции ранее объявили, что пожары в провинции Аттика близ Афин стали неконтролируемыми, и запросили помощь у Евросоюза. Тушению сильнейших за последнее десятилетие пожаров препятствует сильный ветер.

Лесные пожары в Греции унесли жизни не менее 50 человек

Политика
Новости

Немецкая контрразведка сообщила о росте российского шпионажа

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Немецкая контрразведка считает, что масштабы шпионажа со стороны России возросли. Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по защите конституции (BfV), который был представлен журналистам во вторник в Берлине.

Как отмечают контрразведчики, это произошло в связи с охлаждением отношений России и Евросоюза. «С использованием киберпространства масштабы шпионажа увеличились в разы. <…> В центре внимания находятся все сферы политики, экономика, наука и техника, а также вооруженные силы», - цитирует ТАСС выдержки из доклада.

В Берлине уверены, что российские спецслужбы заинтересованы в дестабилизации внутриполитической ситуации в Германии и в приходе к власти сил, более лояльных к политике России. «С точки зрения BfV, Россия, безотносительно выборов в Бундестаг в 2017 г., продолжает реализовывать свою стратегию, направленную на поощрение раскола в Германии и Европе, а также на делегитимацию демократических институтов. В этой связи нет оснований для ослабления внимания в связи с возможным российским влиянием в киберпространстве», - отмечается в докладе.

Вмешательство России в выборы в Бундестаг осенью 2017 г. контрразведка не подтверждает: «Вопреки опасениям, связанным с российским вмешательством в выборы в США и Франции, а также с многочисленными кибератаками на германский Бундестаг, вмешательства в выборы 2017 г. не было зафиксировано».

Немецкие службы неоднократно обвиняли Россию в шпионской деятельности, но никаких доказательств связи хакеров с российскими властями предоставлено не было. Кремль также не раз подчеркивал безосновательность обвинений во вмешательстве России в выборы в США, Франции и Германии.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Xiaomi представила «умную» зубную щетку

Ведомости
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Китайская Xiaomi провела мировую премьеру своих новых продуктов в Европе: на презентации в Мадриде показали два смартфона, робот-конструктор и «умную» зубную щетку. Как место презентации, так и набор продуктов - показатель того, что компания усиленно позиционирует себя не как «китайского производителя смартфонов», а как «всемирного провайдера цифровых экосистем», отмечают эксперты.

«Умная» ультразвуковая зубная щетка Mi Ultrasonic Toothbrush управляется через приложение на смартфоне, а в ее базу встроено зарядное устройство с аккумулятором. Одного заряда должно хватать на полмесяца при использовании дважды в день. Комплект для сборки робота Robot Builder под управлением специализированной операционной системы состоит из 978 частей и в полном варианте весит 3 кг. Пользователь может конфигурировать и программировать его в широких пределах. Объявленные цены - $35 за щетку и $94 за робота.

Два представленных Xiaomi смартфона Mi A2 и Mi A2 Lite на «чистой» ОС Android One 8.1 фактически являются уже известными на рынках Азии смартфонами Mi 6X и Redmi 6 Pro соответственно. У них сравнительно невысокая цена - от 250 и 180 евро. За 250 евро пользователь получает Mi A2 с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, слотом для карт MicroHD, экраном Full HD+, системой на базе Snapdragon 660 и с камерами разрешением 20 и 12 Мп (основные) и 20 Мп (фронтальная). Смартфоны будут продаваться и в России.

Выбор редактора
Политика
Новости

Шойгу пообещал ответные меры на втягивание Швеции и Финляндии в НАТО

Ведомости
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Российская сторона примет меры в ответ на активное сотрудничество Швеции и Финляндии с НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

«Вызывает беспокойство втягивание в натовские структуры Финляндии и Швеции», – сказал он (цитаты по «Интерфаксу»). В мае страны подписали договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях военного альянса и возможность использования его систем управления войсками и оружием, напомнил Шойгу. Взамен НАТО получило беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих стран.

«Такие шаги западных коллег ведут к разрушению существующей системы безопасности в мире, порождают еще большее недоверие, вынуждая нас принимать ответные меры», – подчеркнул Шойгу.

По данным министра, контингент НАТО в Восточной Европе с 2014 г. увеличился с 2000 до 15 000 военнослужащих в настоящее время. С начала года североатлантический блок провел более 100 учений, в которых участвовало до 80 000 военнослужащих, привел данные Шойгу: численность участников учений НАТО возросла за пять лет в 10 раз, а количество боевой авиации – с 11 до 101 единицы. Кроме того, добавил министр, «с помощью США в Европе развернуто пять центров киберопераций – в Финляндии, Эстонии, Польше, Германии и Франции».

Сергей Шойгу впервые показал публике свои художественные работы

Политика
Новости

Начальника МЧС по Томской области задержали по подозрению в получении взятки

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании начальника ГУ МЧС по Томской области. В его отношении возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. СКР уточняет, что подозреваемый был задержан в момент получения взятки. Ее размер правоохранительные органы не раскрывают.

СКР не уточняет имя задержанного, однако начальником ГУ МЧС по Томской области является 44-летний Михаил Бегун. Он занимает эту должность с 2016 г., указано на сайте регионального МЧС. При этом сайт на момент написания материала работал с перебоями.

Следствие предполагает, что с июня по июль 2018 г. подозреваемый потребовал от своего подчиненного взять деньги у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных ГУ МЧС России по Томской области, но при этом сказать о готовности оказать содействие. После этого задержанный отдал подчиненному распоряжение о незаконной выдаче лицензии предпринимателю, который согласился на условия, хотя у него отсутствовало необходимое оборудование, указывает СКР.

Весной был арестован руководитель МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов. Его обвиняют в халатности и растрате по делу о торговом центре «Зимняя вишня», из-за пожара в котором погибло 60 человек. Впоследствии президент России Владимир Путин уволил Мамонтова.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Кемерове

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