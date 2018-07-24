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«Т плюс» увеличила в три раза инвестиции в основные активы

Электроэнергетическая компания «Т плюс», принадлежащая «Ренове» Виктора Вексельберга, в первом полугодии 2018 г. вложила в свои основные активы 5,9 млрд руб. Эта сумма превышает инвестиции за первое полугодие 2017 г. более чем в три раза. Об этом говорится в сообщении компании.

«Т плюс» отмечает, что ежегодно увеличивает инвестиции в поддержание технического состояния, развитие генерирующего оборудования и распределительной инфраструктуры. В 2018 г. на инвестиционную программу будет направлено всего 23,4 млрд руб.

«Ренова» может продать «Т плюс» структуре «Газпрома» – «Газпромэнергохолдингу», сообщал «Интерфакс» со ссылкой на два источника. Агентство уточняет, что пока предложение носит неофициальный характер. По данным «Интерфакса», параллельно ведутся переговоры с Федеральной антимонопольной службой, которая заблокировала потенциальную сделку между двумя компаниями в 2015 г.

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