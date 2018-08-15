Renault займет у «АвтоВАЗа» до 10 млрд рублей

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Памфилова посоветовала КПРФ «не проспать» подготовку к пенсионному референдуму

КПРФ следует активнее регистрировать инициативные группы в регионах для проведения референдума по повышению пенсионного возраста, призвала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Вместо того чтобы жаловаться, КПРФ надо активнее работать. У них [пока что лишь] две группы зарегистрированы – в Алтайском крае и Иркутской области, – сказала Памфилова журналистам. – Сейчас у них есть возможность [организовать референдум], если они не проспят и быстренько будут развивать там свои инициативные группы».

Памфилова не видит «никаких препятствий» для инициаторов референдума. А конкурирующие за его проведение группы могут объединиться, сказала она. «Все зависит от их самоорганизации, умения договариваться и желания реально проводить референдум. По крайней мере, прежде чем априори обвинять власть и домышлять о всяких кознях, сначала доведите до ума первый этап», – заявила Памфилова.

В августе ЦИК одобрил вопросы для референдума о пенсионном возрасте сначала трех инициативных групп – из Москвы (заявку подал кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов), Подмосковья (активисты Всероссийского объединения организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова и Оксана Шаробокова) и Алтайского края (КПРФ). Позже ЦИК одобрил схожие вопросы от двух инициативных групп общественников из Нижегородской и Вологодской областей. Все пять групп предлагают вынести на всенародное голосование вопрос о запрете на изменение возраста, который сейчас дает право выхода на пенсию.

После одобрения вопросов региональные избиркомы должны зарегистрировать инициативные группы. Те, в свою очередь, в течение двух месяцев должны провести собрания новых инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек более чем в половине российских регионов (т. е. минимум в 43). Если это удалось, то можно подать в ЦИК документ на регистрацию общероссийской группы для проведения референдума. После регистрации у общероссийской инициативной группы есть 45 дней для сбора не менее 2 млн подписей. Причем собирать их нужно только в тех регионах, где были зарегистрированы подгруппы, и на один регион может приходиться не более 50 000 подписей.

По закону в одном регионе может быть зарегистрирована только одна из групп референдума, предлагающих схожие вопросы по одной теме.

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