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Brand Finance назвала самые ценные российские бренды

Консалтинговая компания в области стратегии и оценки стоимости бренда Brand Finance опубликовала на своем сайте рейтинг самых ценных российских брендов. Его возглавил Сбербанк.

Ценность бренда Сбербанка увеличилась на 18% до $679,4 млрд, отмечает Brand Finance. Этот показатель вырос благодаря «обнадеживающим» результатам на внутреннем российском рынке, говорится в отчете. Там же отмечается, что Сбербанк инвестирует в развитие своего бренда, заявив о новых планах борьбы с технологичными компаниями.

Brand Finance оценивала бренды по нескольким показателям: маркетинговые инвестиции, собственный капитал и эффективность бизнеса. В прошлом году Сбербанк также занимал первую строчку в этом рейтинге.

Всего в списке 50 компаний. Следом за Сбербанком идут «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть» – они занимают вторую, третью и четвертую строчки соответственно, как и в прошлом году. Перемены произошли на пятом месте: теперь его занимает РЖД. В прошлом году это был «Магнит», который опустился на шестую строчку списка.

На седьмом месте рейтинга Brand Finance – ВТБ, на восьмом – МТС, на девятом – «Татнефть», а на десятом – «Пятерочка». Кроме того, в списке есть «Яндекс» (16-я строчка), Lada (30-я), «Детский мир» (38-я) и «Мостотрест» (45-я). В этот рейтинг впервые вошли четыре компании: «Балтика», «Перекресток», ПИК и «Карусель».

У Brand Financе есть аналогичный рейтинг для брендов всего мира. Сбербанк в нем занимает 129-е место, а «Газпром» и «Лукойл» - на 315-м и 363-м местах соответственно.

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