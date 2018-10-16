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СКР попросил арестовать бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро»

Следствие попросило суд арестовать бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро» Михаила Котова, обвиняемого в растрате в особо крупном размере, а также в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в результате действий Котова было растрачено имущество авиакомпании на сумму свыше 1 млрд руб. Он также сфальсифицировал ряд документов с целью сокрытия преступлений, которые совершил вместе с бывшим гендиректором «Трансаэро» Александром Бурдиным, отмечает СКР.

«Трансаэро» прекратила деятельность в октябре 2015 г. До этого она была второй в России по годовому пассажирообороту после «Аэрофлота». В декабре 2015 г. гендиректором «Трансаэро» был назначен Александр Бурдин, Котов стал арбитражным управляющим. Бурдина заочно арестовали в августе 2018 г., писал «Коммерсантъ». По версии следствия, ущерб от его действий превышает 1,7 млрд руб., отмечала газета.

Финансовые проблемы «Трансаэро» начались еще в 2012 г., рассказывал Котов в августе газете «Коммерсантъ». По его словам, тогда ухудшилось ее финансовое состояние, была искажена бухгалтерская отчетность, переоценены активы. Котов еще в 2017 г. говорил о том, что обнаружил признаки преднамеренного банкротства «Трансаэро».

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