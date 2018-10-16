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Суд арестовал бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро»

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро» Михаила Котова, обвиняемого в растрате в особо крупном размере и в злоупотреблении полномочиями. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).

В результате действий Котова было растрачено имущество авиакомпании на сумму свыше 1 млрд руб., говорится в сообщении СКР. Там же уточняется, что он сфальсифицировал ряд документов с целью сокрытия «корыстных преступлений», совершенных в соучастии с бывшим гендиректором «Трансаэро» Александром Бурдиным.

«Трансаэро» прекратила полеты осенью 2015 г. До этого она была второй в России по годовому пассажирообороту после «Аэрофлота». В декабре 2015 г. гендиректором «Трансаэро» был назначен Александр Бурдин, Котов стал арбитражным управляющим. Последний в прошлом году говорил о том, что обнаружил признаки преднамеренного банкротства «Трансаэро».

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