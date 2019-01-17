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Bloomberg рассказал о миграции обеспеченных европейцев из Великобритании из-за Brexit

Приближающийся выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) подталкивает обосновавшихся в Соединенном Королевстве состоятельных европейцев переселяться в другие страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные организаторов переездов.

Компания Anthony Ward Thomas Removals, специализирующаяся на переселении граждан за границу, в 2018 г. организовала 296 переезда – на 82% больше, чем в предыдущем году. Основными направлениями стали Париж, Брюссель, Цюрих и Женева, Италия, южная часть Франции и испанские территории, такие как остров Майорка, а также Нормандские острова, находящиеся в британской юрисдикции, но освобожденные от части налогов Соединенного Королевства.

По словам основателя фирмы Энтони Уорда Томаса, как правило, переезжают обеспеченные клиенты с состоянием не менее 5 млн фунтов стерлингов ($6,4 млн). Они уезжают из Великобритании вместе с семьями, в том числе переезжают пенсионеры, которые хотят жить в более теплом климате и более стабильной политической системе, говорит Уорд Томас. Он связывает рост миграции не столько с самим Brexit, сколько с тем, что в стране начался «беспорядок». «Люди покидают корабль, потому что его затопляет», – полагает он.

Бизнесмен прогнозирует, что тенденция с отъездом может усилиться в связи с отказом британского парламента поддержать план Brexit премьера Терезы Мэй. По словам директора Locate Guernsey Джо Стоддарта, во втором полугодии 2018 г. количество запросов на переезд увеличилось более чем на 50%.

Уорд Томас пока не наблюдает резкого роста переезда компаний. Хотя бизнес заявлял о катастрофических последствиях в случае выхода Великобритании из ЕС без сделки (так называемый жесткий Brexit). Bloomberg отмечает, что Brexit также ставят в вину спад цен на недвижимость в Лондоне.

Во вторник палата общин отказалась поддержать план Brexit, подготовленный правительством Мэй. Этот план предусматривал, что Великобритания покинет ЕС 29 марта, но до 2020 г. будет действовать переходный период, в течение которого страна будет заключать торговые соглашения с членами ЕС и подчиняться его законам. После отказа согласовать план Мэй британский парламент не смог вынести вотум недоверия ее правительству. Теперь наиболее вероятны три исхода: Brexit без соглашения с ЕС, «план Б» правительства Мэй и повторный референдум о выходе Великобритании из ЕС.

Официальная статистика говорит о продолжении чистого притока мигрантов в Великобританию из ЕС, хотя он сократился до минимального уровня за последние шесть лет, указывает Bloomberg.

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