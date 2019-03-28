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Апелляционный суд в ОАЭ подтвердил правах Ахмедова на яхту Luna

Апелляционный суд в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) подтвердил право собственности российского миллиардера Фархада Ахмедова, состояние которого Forbes оценивает в $1,4 млрд, на 115-метровую яхту Luna, передает РБК.

«Яхту, принадлежащую семейному трасту, незаконно держали 13 месяцев в заложниках. Справедливость хоть поздно, но восторжествовала», — прокомментировал Ахмедов РБК решение суда. Представитель бизнесмена пояснил, что апелляционный суд в Дубае пришел к выводу, что нижестоящие судебные инстанции ошибочно выдавали ордер на арест. Из-за обеспечительных мер яхта более года простояла в доке в Дубае.​ Стоимость яхты представитель бизнесмена оценил в 330 млн фунтов стерлингов ($436,7 млн). По информации газета Daily Mail, Ахмедову разрешили отплыть на яхте.

В апреле прошлого года Лондонский суд наложил арест на яхту в целях обеспечения выплат бывшей жене Ахмедова Татьяне. Судья посчитал, что Ахмедов перегнал яхту в Дубай для того, чтобы она была «далеко за пределами досягаемости английского суда». По мнению суда бизнесмен пытался скрыть яхту при помощи переоформления ее с одной подконтрольную ему компании на другую. В свою очередь Ахмедов утверждал, что после расторжения брака в России финансово обеспечивал бывшую супругу. В связи с этим ее адвокаты не должны были обращаться в суд Лондона, отмечал он. Британские судьи злоупотребляют судами в Дубае, говорил он.

В мае 2017 г. Высокий суд Лондона обязал Ахмедов выплатить экс-супруге 453,58 млн фунтов стерлингов ($646 млн) и в будущем каждый год перечислять Татьяне Ахмедовой 5 млн фунтов на проживание. «Перспективы у данного судебного решения такие же, как у дырки от бублика, — никакие! Данный вердикт распространяется только на территории Великобритании, где у меня давным-давно ничего нет», — говорил он в интервью РБК.

Ахмедов родился 15 сентября 1955 г. С бывшей супругой он познакомился в Москве. В 1993 г. после свадьбы чета Ахмедовых уехала в Лондон, где бизнесмен на протяжении долгого времени работал трейдером по нефти и газу. После он инвестировал в российскую компанию «Нортгаз». В 2012 г. бизнесмен продал акции компании за $1,37 млрд, утверждала FT. В 2014 г. Ахмедовы развелись.

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