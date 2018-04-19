Лондонский суд постановил арестовать яхту российского миллиардера

Сейчас яхта находится в Дубае Ali Balli/Anadolu Agency/Getty Images

Лондонский суд постановил арестовать 115-метровую яхту Luna российского миллиардера Фархада Ахмедова, передает Bloomberg. Арест наложен в целях обеспечения выплат бывшей жене Ахмедова Татьяне. Как пишет агентство, сейчас арестованная яхта находится в доке в Дубае.

Яхта, о которой идет речь, была построена по заказу российского бизнесмена Романа Абрамовича. Ахмедов купил у него судно в 2014 г. Стоимость яхты, как отмечает Bloomberg, - $492 млн.

Судья Чарльз Хэддон-Кейв заявил на заседании в четверг, что Ахмедов в последние дни судебного процесса о разделе имущества перегнал яхту в Дубай, думая, что там она «будет далеко за пределами досягаемости английского суда». Судья также утверждал, что бизнесмен пытался скрыть яхту при помощи нескольких компаний - в частности, перерегистрировал Luna с одной на другую подконтрольную ему офшорную фирму. Хэддон-Кейв заявил, что предыдущие сделки с яхтой будут аннулированы.

В свою очередь Ахмедов заявил, что финансово обеспечивал бывшую супругу после расторжения брака в России. Он обвинил ее адвокатов в том, что они обратились в суд Лондона. По его словам, британские судьи злоупотребляют судами в Дубае. А на решение лондонского суда также повлияли плохие отношения между властями Великобритании и России, убежден он.

«Неудивительно, что все это происходит на фоне комментариев британского министра иностранных дел Бориса Джонсона о том, что «Великобритания может арестовать активы, принадлежащие богатым россиянам», - прокомментировал решение суда Ахмедов в письме агентству.

В заявлении команды юристов Татьяны Ахмедовой, сделанном после решения суда, говорится о том, что Ахмедов применил «серию уклончивых действий», направленных на то, чтобы сорвать попытки добиться исполнения решения лондонского суда. Юристы приветствовали решение суда, пишет Clacton and Frinton Gazette.

Представитель Ахмедова заявил изданию, что в следующем месяце в Дубайском международном финансовом центре (DIFC) пройдет рассмотрение апелляции на арест яхты. По его словам, дело о разделе имущества никогда не должно было рассматриваться в Англии, а решение лондонского суда не имеет юридической силы. Если предположить, что бывшая супруга бизнесмена получит яхту, то пройдут годы судебных разбирательств прежде, чем это произойдет, утверждает представитель Ахмедова: «К тому времени яхта может обесцениться до такой степени <...>, что судно может быть продано только на металлолом».

Ахмедов родился 15 сентября 1955 г. Долгое время он работал в Лондоне трейдером по нефти и газу, после инвестировал в российскую энергетическую компанию «Нортгаз». В 2012 г. он продал свои акции за $1,37 млрд, писала FT. С бывшей супругой Ахмедов познакомился в Москве. В 1993 г. они поженились и уехали в Лондон. В 2014 г. они развелись.

В мае 2017 г. судья Высокого суда Лондона постановил, что Ахмедов должен выплатить бывшей супруге 453,58 млн фунтов стерлингов ($646 млн) - наличными и активами, включая недвижимость, автомобиль Aston Martin и коллекцию произведений искусства. Кроме того, бизнесмена обязали ежегодно перечислять бывшей супруге на проживание 5 млн фунтов.

Платить Ахмедов отказался. «Перспективы у данного судебного решения такие же, как у дырки от бублика, — никакие! Данный вердикт распространяется только на территории Великобритании, где у меня давным-давно ничего нет. Я не гражданин Великобритании, мне там давно уже нечего ловить», — говорил он в интервью РБК.

Присужденная Ахмедовой сумма на тот момент составляла 41% состояния миллиардера, писал Bloomberg. В опубликованном 19 апреля рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes Фархад Ахмедов занял 69-е место. Издание оценивает его состояние в $1,4 млрд.

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