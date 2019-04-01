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РЖД начала продавать билеты за 120 дней до отправления

РЖД увеличила глубину продаж билетов на некоторые направления поездов дальнего следования до 120 дней до отправления, говорится в сообщении компании.

Это касается поездов «Красная стрела», «Экспресс», «Невский экспресс» и «Сапсанов», следующих по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Кроме того, нововведение распространяется на поезда «Океан» (Хабаровск – Владивосток) и «Премиум» (Москва – Адлер). Глубина продаж до 120 суток до отправления увеличена на постоянной основе только у двух поездов – «Красная стрела» и «Экспресс», у остальных – только на летний период до 31 августа.

Обычно РЖД продает билеты за 90 суток до отправления. Билеты за 120 суток можно будет купить как в железнодорожных кассах, так и на сайте РЖД.

Глубина продажи билетов может быть увеличена и до 180 дней, допускал ранее в интервью «Ведомостям» гендиректор Федеральной пассажирской компании (100%-ная «дочка» РЖД) Петр Иванов: «Мы рассчитываем, что увеличение глубины продаж будет происходить и дальше – до 120 и в перспективе до 180 дней на ряде маршрутов, на которых это возможно»

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