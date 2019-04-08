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Адвокат сообщил о возмещении бывшим полпредом Ишаевым ущерба «Роснефти»

Бывший губернатор Хабаровского края и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Виктор Ишаев возместил вмененный ему ущерб по уголовному делу о мошенничестве на 5,7 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Павла Зайцева. «В адрес компании «Роснефть» было направлено платежное поручение на сумму в 5 744 000 руб.», – сказал Зайцев.

Несмотря на это, Мосгорсуд оставил без изменений решение о домашнем аресте Ишаева до 27 мая. Сам Ишаев на заседании не присутствовал.

Ишаев был задержан 28 марта, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Дело было возбуждено по материалам службы безопасности «Роснефти». По версии следователей, Ишаев в 2014–2017 гг., занимая пост вице-президента «Роснефти», «обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м» для нужд представительства компании «с принадлежащей ему коммерческой организацией». Следователи оценили ущерб в 5 млн руб.

РБК со ссылкой на источники уточнял, что Ишаев сдал «Роснефти» офис в Хабаровске по расценкам «Москва-сити». Согласно договору аренды, информация о котором есть на сайте госзакупок, в 2015 г. «Роснефть» заключила с ООО «Бэйс» (Ишаев является бенефициаром компании) договор аренды на 13,7 млн руб. в год. То есть аренда 1 кв. м офиса в Хабаровске обошлась компании в 50 000 руб. в год. Ишаев вину не признает.

Ишаев – первый губернатор Хабаровского края, он возглавил регион в 1991 г. После увольнения в 2009 г. он стал полпредом президента в Дальневосточном округе, в 2012 г. получил пост министра по делам Дальнего Востока. В 2013 г. после ухода из полпредства он курировал проекты «Роснефти» на Дальнем Востоке.