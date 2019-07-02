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«Ильюшин» рассказал о причинах массового увольнения топ-менеджеров

Несколько топ-менеджеров Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина (ПАО «Ил») уволились из компании, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. В пресс-службе «Ильюшина» увольнения объяснили оптимизацией управления.

По информации агентства, «Ильюшин» покинули более 80 человек, в том числе заместители гендиректора по экономике, по юридическим вопросам, кадрам и маркетингу, а также руководители, курировавшие проекты самолетов Ил-112, Ил-276 и Ил-96.

На предприятии сокращается количество уровней управления, пояснили в пресс-службе «Ильюшина». При этом главные конструкторы и инженерные команды продолжат работу.

В начале апреля у «Ильюшина» сменился гендиректор. Алексей Рогозин, сын руководителя госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, покинул этот пост. Руководителем компании стал Юрий Грудинин, который до этого возглавлял таганрогское авиастроительное предприятие «ТАНТК им. Г. М. Бериева». Тогда же «Коммерсантъ» писал, что Объединенная авиастроительная корпорация, в которую входит «Ильюшин», по рекомендации «Ростеха» разработала план оптимизации компании, предполагающий уменьшение количества директоров и вице-президентов. Структурный анализ работы ОАК выявил избыточное количество руководителей различного уровня.