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«Ильюшин» рассказал о причинах массового увольнения топ-менеджеров

Ведомости
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Несколько топ-менеджеров Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина (ПАО «Ил») уволились из компании, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. В пресс-службе «Ильюшина» увольнения объяснили оптимизацией управления.

По информации агентства, «Ильюшин» покинули более 80 человек, в том числе заместители гендиректора по экономике, по юридическим вопросам, кадрам и маркетингу, а также руководители, курировавшие проекты самолетов Ил-112, Ил-276 и Ил-96.

На предприятии сокращается количество уровней управления, пояснили в пресс-службе «Ильюшина». При этом главные конструкторы и инженерные команды продолжат работу.

В начале апреля у «Ильюшина» сменился гендиректор. Алексей Рогозин, сын руководителя госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, покинул этот пост. Руководителем компании стал Юрий Грудинин, который до этого возглавлял таганрогское авиастроительное предприятие «ТАНТК им. Г. М. Бериева». Тогда же «Коммерсантъ» писал, что Объединенная авиастроительная корпорация, в которую входит «Ильюшин», по рекомендации «Ростеха» разработала план оптимизации компании, предполагающий уменьшение количества директоров и вице-президентов. Структурный анализ работы ОАК выявил избыточное количество руководителей различного уровня.

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Путин предложил смягчить нормы правоприменения к экономическим преступлениям

Ведомости
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Президент России Владимир Путин по итогам прямой линии предложил смягчить нормы правоприменения к экономическим преступлениям, следует из материалов, опубликованных на сайте Кремля. Соответствующее поручение Путин дал администрации президента, Верховному суду, Генеральной прокуратуре и Следственному комитету. Ведомства должны подготовить предложения к 1 августа.

В ходе прямой линии, которая состоялась 20 июня 2019 г., Путин прокомментировал предложение о смягчении наказаний за экономические преступления. «Так и хочется сказать: от нас не убежишь, у нас длинные руки. Но, к сожалению, убегают. Вы правы вот в чем: нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений. Можно ли использовать более широко залог? Можно и даже нужно. Наряду с домашний арестом и подпиской о невыезде». 

Однако от отказался исключать арест как меру пресечения для преступлений по экономическим преступлениям. По словам Путина, больше всего его волнует бесконечное содержание бизнесменов под стражей. В ходе прямой линии президент попросил Верховный суд и Генпрокуратуру представить свои предложения по этому вопросу до конца ноября-декабря.

О проблемах бизнесменов Путин говорил и в своем послании парламенту. По его словам, почти половина дел в отношении предпринимателей прекращаются, не доходя до суда. Это значит, что дела возбуждали кое-как и по непонятным соображениям, констатировал президент. Также он призвал ограничить основания для продления сроков ареста. Человек сидит за решеткой – его ни разу не вызвали на допрос, потому что следователь в отпуске был, привел пример Путин. 

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Двоюродный брат Вексельберга подал иск к минфину США из-за санкций

Ведомости
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Двоюродный брат российского бизнесмена Виктора Вексельберга Эндрю Интратер подал иск к минфину США и его руководителю Стивену Мнучину, сообщает The New York Times (NYT). По словам Интратера, из-за санкций против Вексельберга минфин заблокировал активы его компании Columbus Nova на $250 млн.

Соответчиком по иску значится также управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США, которое ввело санкции. В иске указывается, что своими действиями минфин и Мнучин нарушили четвертую поправку к Конституции США, которая запрещает произвольные аресты и задержания. По мнению истца, санкционная политика ведомства привела к необоснованному захвату его собственности.

«Я борюсь не только для того, чтобы защитить свои интересы и интересы моих партнеров, но и для того, чтобы защитить конституционные права любого американца, – чтобы правительственные руки держались подальше от его собственности», – подчеркнул Интратер.

Как рассказал Интратер, $55 млн из заблокированных денег – в наличных, большая часть из этой суммы принадлежит Вексельбергу. Только $12 млн принадлежит самому Интратеру, его партнерам и его фирме, отметил он.

Минфин США перенаправил вопросы, заданные ему NYT, американскому минюсту. Минюст отказался от комментариев.

Санкции против Вексельберга были введены в апреле 2018 г. Они запрещают гражданам США и американским компаниям проводить с бизнесменом и подконтрольными ему компаниями финансовые операции. В октябре 2018 г. представитель бизнесмена сообщил, что ограничительные меры обжалованы.

Вексельберг занимает 11-е место в рейтинге богатейших россиян Forbes. Его состояние оценивается в $11,5 млрд. В июне этого года он дал интервью Financial Times, в котором сказал, что санкции привели к кризису в его жизни.

Политика
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На Шри-Ланке арестовали главу полиции за неспособность предотвратить теракты

Ведомости
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Полиция Шри-Ланки арестовала главу полиции генерального инспектора Пуджитха Джаясундара и бывшего секретаря Минобороны Хемасири Фернандо за неспособность предотвратить апрельские теракты, в результате которых погибли более 250 человек, сообщает агентство Reuters.

Генпрокурор страны Даппула де Ливера назвал ошибки в их работе «преступлением против человечности». Он подчеркнул, что обоим могут быть предъявлены обвинения в убийстве. Джаясундару и Фернандо арестовали в тот момент, когда они проходили лечение в двух разных больницах, уточняет агентство.

Ранее Джаясундара и Фернандо давали показания в ходе парламентского расследования атак. Они обвинили президента Шри-Ланки Майтрипалу Сирисену в неспособности верным образом оценивать угрозы для национальной безопасности. Джаясундара заявил также, что президент попросил его взять на себя вину за взрывы и уйти в отставку, пообещав взамен дипломатическую должность.

Несколько взрывов в христианских храмах, а также отелях Шри-Ланки прогремели 21 апреля, в день празднования католической Пасхи. Жертвами атак стали 258 человек. Ответственность за нападения взяли на себя террористы из группировки «Исламское государство» (запрещена на территории России). Reuters уточняет, что о подготовке атак власти Шри-Ланки неоднократно предупреждала индийская разведка.

Взрывы на Шри-Ланке

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ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 000 евро участникам митингов

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить в совокупности 75 000 евро россиянам, задержанным в митингах 2006–2011 гг., говорится в сообщении суда. Истцами против России выступали девять россиян. В их числе лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, активист движения «Солидарность» Михаил Кригер и сопредседатель московского отделения Партии народной свободы Михаил Шнейдер, а также ушедшая из жизни Елена Рябинина из Института прав человека.

Суд решил, что права истцов при задержании на мирных акциях были нарушены, власти должны не только выплатить им компенсации, но и покрыть судебные издержки (они в совокупности составили 22 000 евро).

Размер компенсаций каждому участнику рассчитывался индивидуально. Например, Пономареву, Кригеру и Шнейдеру присудили 15 000 евро компенсаций за задержание во время пикетов на Лубянской площади в Москве в феврале и сентябре 2006 г. Компенсации, которые получат наследники Рябининой, составят 5000 евро.

Это не первое решение, которое ЕСПЧ выносит против России в отношении митингов. Например, в апреле страсбургский суд встал на сторону координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой, которую в России сначала оштрафовали за призывы к участию в акции «Он вам не Димон!» на 10 000 руб., а потом назначили 20 часов обязательных работ за участие в митинге, присудив ей 15 000 евро компенсаций.

Еще в ЕСПЧ находятся более 300 жалоб аналогичного характера.

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Политика
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Губернатор Красноярского края извинился за резкий ответ пострадавшей от паводка

Ведомости
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Губернатор Красноярского края Александр Усс извинился перед жительницей города Канска Натальей, которой он дал резкий ответ на жалобу. Об этом сообщила «РИА Новости» сама Наталья.

По ее словам, Усс позвонил ей. «Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена», – отметила она, добавив, что работы уже ведутся. Наталья подчеркнула, что считает конфликт исчерпанным.

Накануне, 1 июля, «НГС 24» опубликовало видеозапись встречи Усса с жителями Канска. Одна из жительниц города спросила его, видел ли он дорогу, отметив, что они будут отрезаны от внешнего мира, если ее размоет. «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть?» – ответил ей глава региона.

Начальник управления пресс-службы губернатора Елена Уляшева заявила 2 июля, что слова Усса вырваны из контекста. Она выразила мнение, что неважно, как именно он ответил, а важно то, что Усс приехал к пострадавшим.

Политика
Новости

Вице-премьер Борисов опроверг наличие проблем при производстве ракет «Авангард»

Ведомости
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Вице-премьер России Юрий Борисов опроверг наличие проблем при производстве и поставках гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард», передает ТАСС. «Производство и поставка комплексов «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком идут в соответствии с графиком, без сбоев», – передали агентству слова Борисова в аппарате вице-премьера.

В понедельник, 1 июля, телеканал CNBC со ссылкой на данные доклада разведки США сообщил, что Россия может произвести не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард». Причина – до сих пор не найден поставщик углеродного волокна с нужными характеристиками. «Разработка выходит слишком дорогостоящей», – заявил телеканалу один из источников, знакомый с содержанием доклада.

В октябре прошлого года CNBC сообщил о наличии проблем у российской стороны с поставками углеволокна для ракет. Необходимый материал должен выдерживать экстремальные температуры во время полета на гиперзвуковых скоростях.

Президент Владимир Путин впервые рассказал о серийном производстве «Авангарда» 1 марта 2018 г., выступая с посланием перед Федеральным собранием. Система может перемещаться в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, говорил Путин. По его словам, ракета в воздухе движется к цели как огненный шар. При этом температура на ее поверхности – 1600–2000 градусов по Цельсию, рассказывал президент.

Новое оружие, которое показал Путин

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Политика
Новости

Число погибших при наводнении в Иркутской области выросло до 18 человек

Ведомости
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Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 18 человек, еще 13 человек числятся пропавшими без вести, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Ранее сообщалось о 14 погибших.

В пресс-службе уточнили, что число погибших может увеличиться, поскольку сейчас идет разбор разрушенных домов. 

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за сильных дождей. Это самый мощный летний паводок за всю более чем столетнею историю метеонаблюдений в регионе. Он затронул более 90 населенных пунктов. Более 1200 домов были уничтожены, около 10 000 – подтоплены. В Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее прокуратура Иркутской области сообщила, что в одном из районов региона не было системы оповещения населения о ЧС. Речь идет о Тайшетском районе, который больше всего пострадал от стихии. 29 июня регион посетил президент Владимир Путин. Он провел совещание по поводу наводнения и поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

Политика
Новости

Медведев допустил введение уголовного наказания за срыв госзакупок по нацпроектам

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев заявил о необходимости ввести административную и, возможно, уголовную ответственность за умышленный срыв госзакупок по нацпроектом. Об этом он сказал на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.

Проблема манипулирования торгами сохраняется, заявил Медведев. Некоторые участники, которые изначально не планируют заключать контракты, специально проваливают конкурс, чтобы заставить проводить его повторно. Это приводит к нарушению сроков заключения договоров и неисполнению обязательств.

При этом, по словам премьера, доказать, что торги были сорваны умышленно, будет не очень просто. Но это уже вопрос правоохранительных органов и суда, добавил он.

Ранее Росфинмониторинг предложил ввести маркировку госконтрактов, которые реализуются в рамках национальных проектов. Ведомство считает, что это позволит ему лучше отслеживать, на какие цели были направлены средства федерального бюджета, и контролировать их правильное использование.

Экономика
Новости

Счетная палата: в бюджет может не поступить почти 79 млрд рублей дивидендов госкомпаний

Ведомости
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Российский бюджет может недополучить 78,5 млрд руб. дивидендов от госкомпаний в этом году. К такому выводу пришла Счетная палата, передает ТАСС. Такие риски могут быть спровоцированы тем, что ряд компаний в 2018 г. выплатили промежуточные дивиденды, объяснили в ведомстве.

В 2019 г. Минфин рассчитывает получить от госкомпаний всего около 590 млрд руб. в виде дивидендов, а к 2021 г. довести эти поступления до 675 млрд. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин ранее предупреждал, что государство в 2019 г. может не добиться этих целей и получить на 70% меньше запланированного.

Правительство с 2016 г. добивается, чтобы госкомпании выплачивали дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. В 2017 г. эту идею поддержал президент России Владимир Путин. Однако официального распоряжения правительства по этому вопросу нет, в документе значится прежний минимум в 25%.

На практике инфраструктурные компании могут при распределении прибыли учитывать свои инвестиционные программы, а компании оборонно-промышленного комплекса – делать поправку на налаживание производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения, основанием снизить выплаты по дивидендам могут стать и санкции, рассказывал «Ведомостям» федеральный чиновник.

Политика
Новости

ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму

Ведомости
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Предстоящими выборами в Мосгордуму не интересуются 89% москвичей, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.

Согласно результатам опроса темой выборов в Мосгордуму интересуются 11% опрошенных. 28% респондентов обратили внимание на начало сбора подписей на улицах Москвы в поддержку кого-либо из кандидатов. «Чаще всего респонденты допускают, что подпишутся в поддержку провластного кандидата (29% участника опроса), за представителя парламентской партии – около 18% участников опроса, за оппозиционного внесистемного кандидата по своему округу – 6%», – отмечает ВЦИОМ.

По данным опроса, 44% опрошенных готовы прийти на избирательные участки в день голосования, из них 28% сообщили, что точно придут, 16% участников опроса – скорее всего придут, но не уверены в этом, и 29% москвичей еще не определились, стоит ли участвовать в голосовании. При этом большинство избирателей (63%) не знают, за кого будут голосовать, конкретного кандидата выбрали только 8% участников опроса. Еще 12% респондентов выбирают между несколькими кандидатами.

Опрос проводился по заказу Института социально-экономических проблем народонаселения РАН с 21 по 23 июня. В нем приняли участие 1200 москвичей старше 18 лет.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 г., будет избрано 45 депутатов в 45 одномандатных округах. Они избираются сроком на 5 лет. Кандидатам нужно собрать до 6 июля в зависимости от округа от 4000 до 6000 подписей.

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Финансы
Новости

Moody's отозвало рейтинги банка «Восточный»

Ведомости
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Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка «Восточный», говорится в сообщении агентства. В том числе был отозван депозитный рейтинг банка, находившийся на уровне Caa1. Свое решение Moody's объяснило собственными деловыми соображениями.

В пресс-службе банка «Ведомостям» заявили, что банк еще в марте отказался от рейтинга Moody's, «поскольку считает действие рейтингового агентства субъективным и предвзятым и в текущей ситуации не видит перспектив дальнейшего сотрудничества». У банка не наблюдается оттока депозитов, соблюдается достаточная ликвидность, а представленные агентству данные не дают повода к пересмотру рейтинга, подчеркнули в пресс-службе.

Moody's приняло решение об отзыве рейтингов на фоне спора между основными акционерами «Восточного». У банка две группы акционеров – «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеры, миноритарии Шерзод Юсупов и Юрий Данилов (вместе владеют 40,2% банка) и фонд Baring Vostok (через кипрскую структуру Evison владеет 52% акций «Восточного»). Причиной спора стал опцион почти на 10% банка, который Baring Vostok не стал исполнять. Фонд объяснил свое решение нарушениями условий соглашения со стороны «Финвижн». Компания Аветисяна в свою очередь обратилась в суд. В середине июня Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok исполнить опцион. 18 июня опцион был исполнен. В рамках другого процесса «Финвижн» добилась судебного запрета для «Восточного» предпринимать любые действия по проведению допэмиссии на 5 млрд руб., которая была согласована с ЦБ еще в прошлом году.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви сейчас находится под домашним арестом по делу о мошенничестве. Следствие утверждает, что он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. в 2017 г. Банк «Восточный» по итогам I квартала 2018 г. занимает 36-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

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