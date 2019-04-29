Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4806 от 30.04.2019 под заголовком: Новая версия Ил-96 стала дороже иномарок

Разрабатываемый самолет Ил-96-400М будет дороже некоторых Airbus и Boeing

Лайнер подорожал примерно на 20% до 8,5 млрд рублей

Разрабатываемый Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) самолет Ил-96-400М заметно подорожал, рассказали два близких к Минтрансу человека. Примерно на 20% относительно запланированной ранее цены в 7 млрд руб., говорит один собеседник. До 8,5 млрд руб., а возможно, и выше, добавляет другой. Ил-96-400М действительно оценивается сейчас в 8,5 млрд руб., подтвердил сотрудник ОАК.

Ил-96-400М – четырехдвигательный самолет. Разрабатывается как модернизированная версия Ил-96-300 – последнего созданного в СССР дальнемагистрального лайнера. Ил-96-300 поставлялись с 1993 г., последним из российских авиакомпаний отказался от их использования «Аэрофлот» – еще в 2014 г. Сейчас Ил-96-300 поставляется только в специальный летный отряд «Россия», на нем летает в том числе президент России.

Разработку модернизированной версии пролоббировал в 2016 г., будучи вице-премьером, Дмитрий Рогозин. Ил-96-400М будет отличаться от предшественника более мощным российским двигателем и удлиненным фюзеляжем, что должно улучшить экономику за счет большей вместимости. В одноклассной компоновке лайнер сможет перевезти 370 человек, сообщается на сайте входящей в ОАК компании «Ил». В двухклассной вместимость составит 350 человек, говорилось в материалах Минтранса.

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