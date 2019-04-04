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Алексей Рогозин покинул посты вице-президента ОАК и гендиректора «Ил»

Алексей Рогозин, сын руководителя госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, покинул пост вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина (ПАО «Ил»). Об этом говорится в пресс-релизе ОАК.

В нем отмечается, что решение принято из-за того, что Рогозин переходит на новое место работы. Оба поста займет Юрий Груднин, который до этого руководил таганрогским авиастроительным предприятием «ТАНТК им. Г. М. Бериева».

Рогозин занял должности в ОАК и «Ил» весной 2017 г. Контракт с «Ил» у него был заключен на три года.

О том, что Рогозин покинет ОАК и «Ил», сообщил 4 апреля «Коммерсантъ». Газета также отметила, что ОАК по рекомендации «Ростеха» разработала план оптимизации структуры, предполагающий уменьшение количества директоров и вице-президентов. «Ростех» подтвердил, что, проведя структурный анализ работы ОАК, выявил избыточное количество руководителей различного уровня. В этой связи и была дана рекомендация сократить число руководителей.

Рогозин родился в 1983 г. До прихода в ОАК работал замначальника департамента имущественных отношений Минобороны, а до этого – замгендиректора группы компаний «Промтехнологии», гендиректором Алексинского химкомбината в Тульской области. В 2011–2016 гг. был депутатом Мособлдумы.