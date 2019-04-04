«Ростех» порекомендовал сократить количество топ-менеджеров ОАК

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«Ростех» порекомендовал сократить количество руководителей Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию. «В рамках структурного анализа работы холдинга было выявлено избыточное количество руководителей различного уровня», – отметил «Ростех». В связи с этим была дана такая рекомендация, пояснила госкорпорация.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что ОАК по рекомендации «Ростеха» разработала план оптимизации структуры, предполагающий уменьшение количества директоров и вице-президентов. По данным издания, новая управленческая структура начнет действовать с 1 мая. Как пишет «Коммерсантъ», количество руководителей и подразделений, находящихся в непосредственном подчинении президента ОАК Юрия Слюсаря, снизится с 15 до 13.
Кроме того, источники ТАСС и «Коммерсанта» сообщают, что в ближайшее время ОАК покинет Алексей Рогозин, занимающий должность вице-президента холдинга по транспортной авиации. По данным СМИ, Рогозин также уйдет и с поста гендиректора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина. Его место может занять Юрий Грудинин, гендиректор и генеральный конструктор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, пишет «Коммерсантъ».
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Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на поддержку молодых семей, говорится в сообщении нижней палаты парламента. По земельному налогу семьи, имеющие трех и более детей, получат право вычета 6 соток при определении налоговой базы. По имущественному налогу база снизится на величину кадастровой стоимости 5 кв.м на каждого ребенка, если семья живет в квартире, и на 7 кв.м на ребенка, если семья живет в частном доме.
Поправки ограничивают рост земельного налога, который исчисляется по кадастровой стоимости участка, для всех граждан страны. Она не может повыситься более, чем на 10%.
В пояснительной записке к законопроекту предлагается отменить обязанность налогоплательщиков транспортного налога и земельного налога представлять налоговые декларации по соответствующему налогу. Также поправки упрощают взаимодействие пенсионеров и людей предпенсионного возраста с госорганами и обязывают Федеральную налоговую службу и Пенсионный фонд самостоятельно начислять для таких категорий граждан льготную сумму имущественных налогов.
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Итальянский банк UniCredit готовит предложение о покупке доли в немецком банке Commerzbank, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их информации, итальянский банк сделает предложение немецкой группе, если переговоры последней о слиянии с крупнейшим банком Германии Deutsche Bank завершатся провалом. «Дорога для нас может быть открыта», – сказал один из источников, близкий к UniCredit.
По словам источника газеты, план UniCredit предполагает получение контроля над значительной долей в Commerzbank и ее слияние с немецкий банком HypoVereinsbank, принадлежащим итальянской группе. Объединенный банк будет работать в Германии, а штаб-квартира UniCredit по-прежнему будет находиться в Милане. «Commerzbank сохранит акции, находящиеся в свободном обращении на фондовой бирже во Франкфурте», – уточнил источник, отметив, что UniCredit с 2017 г. интересуется покупкой доли в Commerzbank.
В середине марта Deutsche Bank и Commerzbank подтвердили информацию о ведении переговоров. В случае объединения двух банковских групп на европейском рынке появится третий по величине банк после HSBC и BNP Paribas с активами на 1,8 трлн евро и рыночной стоимостью около 25 млрд евро. Сейчас в Deutsche Bank и Commerzbank работают около 140 000 человек.
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Госдума на заседании 4 апреля приняла в окончательной редакции закон, ограничивающий размещение хостелов в многоквартирных жилых домах, говорится в сообщении нижней палаты парламента. Он вступит в силу 1 октября 2019 г.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятие этого закона является результатом большой работы, которая велась на протяжении четырех лет. По его словам, закон делает все, чтобы «наши граждане жили в комфортных условиях, и не нарушались их права».
Первая редакция закона предполагала, что он вступит в силу спустя 10 дней после подписания президентом. Однако Совет Федерации отказался принять закон в такой редакции и предложил перенести срок его вступления в силу на 1 января 2020 г. После этого была сформирована согласительная комиссия, в состав которой вошли депутаты Госдумы и сенаторы. На заседании 3 апреля комиссия пришла к компромиссу, решив, что закон вступит в силу после окончания курортного сезона — 1 октября.
Закон вносит изменения в Жилищный кодекс, запрещая использовать жилые помещения в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг. Владельцам хостелов нужно будет переоформлять жилое помещение в нежилое. По закону нежилым помещением в многоквартирном доме может быть признана квартира на первом этаже или квартира на втором этаже, но только если под ней тоже находится нежилое помещение. Кроме того, обязательным условием является наличие возможности оборудовать к этой квартире вход с улицы.
До принятия этого закона хостелы — мини-гостиницы — могли размещаться на любых этажах многоквартирных домов. Депутаты неоднократно говорили, что к ним поступают жалобы от жильцов, которые сталкиваются на лестницах с потоком постояльцев хостелов.
Бизнес
Новости
Галицкий назвал три основные причины продажи «Магнита»
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Предприниматель Сергей Галицкий рассказал, что к продаже основанной им розничной сети «Магнит» его подтолкнули три основные причины: постоянное психологическое напряжение, возраст и усиление государственного регулирования. Об этом он сказал в интервью The Bell.
Первая причина, по словам бизнесмена, была связана с тем, что он привык держать ситуацию под полным контролем. «Конечно, сказалась эта длительная, не один десяток лет гонка. Чуть-чуть мы были уставшие, слегка надорвались», – говорит он. По словам Галицкого, он «ни разу за 24 года утром в выходные не завтракал дома». «Не знаю, как жена меня терпела: я вставал с утра, уезжал в офис, приезжал поздно вечером», – вспоминает бизнесмен.
Сначала такая работа приносила удовольствие, но затем сказалась накопившаяся усталость, пояснил Галицкий. Кроме того, «когда бизнес так сильно персонифицирован» с тобой, то каждое связанное с ним событие «уменьшает спокойный сон еще на одну минуту», добавил предприниматель. «Ты не можешь полностью отвечать за 300 000 своих работников. Это очень сильное давление. Если ты с ним справляешься в 35–40 лет, то в 50 это уже очень тяжело», – констатировал он.
Возраст Галицкий назвал второй причиной. «Бизнес – это игра интеллекта, и ты должен признавать: то, что ты можешь делать в 35–40 лет, ты уже не можешь делать в 50. Это понимание не приходит сразу: ты думаешь, ничего, сейчас отдохнешь в выходные, на праздники, и все начнется заново. Ты не можешь сразу смириться с тем, что ты уже не тот, кем был», – говорит предприниматель. Он отметил, что та интенсивность, с которой он работал в «Магните», для его возраста «уже была разрушительной». Третьей причиной, по словам бизнесмена, стало то, что чем больше становился «Магнит», тем больше он был подвержен госрегулированию. А диалог с госорганами, по словам Галицкого, ему очень тяжело давался.
Галицкий сказал, что не планирует возвращаться в бизнес. Теперь он занимается различными проектами в Краснодаре, главные из которых – футбольный клуб «Краснодар», одноименный стадион и детская академия. «Если я добился успеха в этом городе и с этими людьми, я сам ответственно должен истратить эти деньги, и для этого тоже требуется немалая часть жизни. Иначе нет никакого смысла в их зарабатывании», – заключил бизнесмен.
Основатель «Магнита» в феврале прошлого года продал ВТБ принадлежавшие ему 29,1% акций сети за 138 млрд руб., а также покинул пост гендиректора компании. Совладельцем компании стал основатель Marathon Group Александр Винокуров, а новым руководителем – Ольга Наумова, которая до этого была гендиректором федеральной торговой сети «Пятерочка» X5 Retail Group.
Как сотрудники «Магнита» прощались с Галицким
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Сотрудники «Магнита» собрались у головного офиса ритейлера после объявления о продаже Сергеем Галицким 29% своего пакета ВТБ (здесь и далее фото из Instagram)
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burachenkovadim
«Компания не должна состоять из одного человека. <...> Никто не умер. Жизнь продолжается. Просто я уже взрослый человек - такую психологическую нагрузку нести очень тяжело... Изо дня в день, изо дня в день. Наверное, я должен уйти, и должны прийти более амбициозные, более молодые. Поэтому спасибо вам», – заявил Галицкий, выступая перед сотрудниками «Магнита» (цитата по видео, выложенному в Instagram одним из сотрудников)
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darya_khoruzhenko
Собрание проводилось стихийно, говорится в записях сотрудников в соцсетях
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Руководитель московского территориального управления группы «Эталон» Максим Берлович стал президентом девелоперской компании «Лидер-инвест», следует из сообщения последней. До него эту должность занимал Олег Мамаев.
«Данное назначение состоялось в рамках интеграционных процессов между группой «Эталон» и «Лидер-инвестом», говорит представитель АФК «Система». По его словам, синергия этих бизнесов приведет к повышению инвестиционной привлекательности «Эталона» и дальнейшему развитию компании.
Берлович руководит процессом интеграции «Эталона» и «Лидер-инвеста», который идет с февраля 2019 г., сказано в сообщении. Тогда «Эталон» выкупила у АФК «Система» 51% «Лидер инвеста», а затем «Система» приобрела долю основателя «Эталона» Вячеслава Заренкова в размере 25%.
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Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился участвовать в дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским, лидирующим в президентской гонке после первого тура. Порошенко выложил видеообращение на своей странице в Twitter, в котором сообщил, что придет на предложенную Зеленским площадку – самый большой стадион страны «Олимпийский», который находится в Киеве. Однако действующий президент выдвинул условие: должны быть соблюдены все условия предвыборного законодательства Украины.
После первого тура голосования украинцы в соцсетях запустили хэштег #хочубачитидебати с требованием провести дебаты между Зеленским и Порошенко. Первым отреагировал шоумен, на своей странице в Facebook он опубликовал видеообращение к действующему президенту, в котором объявил свои условия встречи и дал Порошенко сутки на размышление. Согласно условиям Зеленского, дебаты должны состояться в «Олимпийском» вместимостью около 70 000 зрителей, а каждый из кандидатов пройдет медицинскую экспертизу и докажет народу, что будущий глава страны «не алкоголик и не наркоман». Кроме того, Зеленский попросил Порошенко публично признать, что телеведущий не является марионеткой России, бизнесмена Игоря Коломойского или других политических сил, а также не допускать оскорблений «ватник», «малоросс», «быдло», «клоун». Также Зеленский потребовал допустить на стадион всех желающих журналистов и все телеканалы.
Украинский ЦИК 4 апреля подвел окончательные итоги первого тура выборов президента. Лидером предвыборной гонки стал Зеленский, у него 30,24% голосов избирателей. Второе место занял Порошенко с 15,95% голосов, а третье – лидер «Батькивщины» и бывший премьер Украины Юлия Тимошенко (у нее 13,4% голосов). Во втором туре примут участие два кандидата, которые набрали большее количество голосов, то есть Зеленский и Порошенко.
Как проходило голосование на выборах президента Украины
Valentyn Ogirenko / REUTERS
На Украине 31 марта проходят выборы президента страны. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов. Как проходит голосование – в фотогалерее «Ведомостей». На фото: фаворит президентской гонки на Украине Владимир Зеленский общается с журналистами после голосования
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Vasily Fedosenko / REUTERS
Петр Порошенко голосовал в Доме офицеров в Киеве. Он призвал украинский народ выбирать свободное и счастливое будущее Украины
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Sergei GAPON / AFP
На фото: бывший премьер Украины и кандидат в президенты Юлия Тимошенко садится в машину после голосования. «Я верю, что сегодня начинается новое историческое продвижение Украины к миру, процветанию, счастью каждого человека», – заявила она журналистам
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Продажи автомобилей Lada в России в марте выросли на 10,1% до 33 821 машины, говорится в сообщении «АвтоВАЗа». Суммарно по итогам трех первых месяцев года в России продано 82 363 автомобиля Lada, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2018 г. По оценке компании, ее доля на рынке продолжает расти и на конец марта составляла 21%.
В феврале продажи автомобилей Lada снизились впервые за 2,5 года: было продано 27 011 машин, что на 1,4% меньше, чем в феврале 2018 г.
В марте среди всех автомобилей «АвтоВАЗа» наибольшей популярностью у покупателей пользовались машины Lada Vesta, отмечает компания. Их было продано рекордное количество –12 850, рост продаж по сравнению с мартом 2018 г. составил 40%. Автомобилей Lada Granta было продано 10 422.
Группа «АвтоВАЗ» входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Бренд Lada составляют пять модельных семейств: Vesta, Xray, Largus, Granta и 4x4. Официальная дилерская сеть бренда является самой крупной в России – около 300 центров.
Как будет выглядеть новая Lada 4x4
Андрей Гордеев / Ведомости
«АвтоВАЗ» показал на Московском международном автосалоне концепт нового поколения внедорожника Lada 4x4 Vision
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Yuri Kochetkov / EPA / TASS
Концепт выдержан в фирменном вазовском X-образном стиле
Выпуск начнется в 2022 г. Президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис допустил, что с началом производства нового поколения будет сохранен и выпуск предыдущего внедорожника. Решение не принято и будет зависеть от норм экологического и технического законодательств
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Ассоциация «Электронные деньги» по инициативе Банка России подготовила меморандум, в котором упорядочиваются отношения владельцев электронных кошельков и операторов таких сервисов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа, с которым удалось ознакомиться изданию. Документ признает законной комиссию за неиспользование такого кошелька, но вводит правила ее взимания.
До сих пор каждая компания-оператор работала по своим условиям: сама устанавливала комиссии и тот момент, когда они начинали взиматься. Это привело к многочисленным жалобам пользователей электронных кошельков на высокие тарифы. Меморандум признает законным сбор комиссии, если кошелек не используется больше года. Комиссия должна быть не больше 10 руб. в день. Документ обязывает оператора заранее и минимум дважды информировать клиента о будущих комиссиях – не менее чем за месяц до списания и не позднее чем за три дня.
WebMoney Transfer и PayPal комиссии не взимают. В «Яндекс.Деньгах» и Qiwi-банке (оператор «Qiwi» и «Рапида») изданию сообщили о готовности подписать меморандум.
Финансы
Новости
Министерство просвещения поддержало идею допустить ИП к средствам материнского капитала
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Министерство просвещения России поддержало идею бизнес-омбудсмена Бориса Титова разрешить семьям, имеющим право на материнский капитал, оплачивать частные детские сады, созданные индивидуальными предпринимателями, из средств материнского капитала, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Такая практика будет возможна, если установить контроль за целевым использованием средств.
По данным министерства, более 640 000 россиян уже использовали средства материнского капитала на образовательные цели. Сейчас закон позволяет гражданам страны оплачивать из средств материнского капитала услуги дошкольных образовательных учреждений. На практике компетентные органы отдают предпочтение частным детсадам, которые основаны юридическими лицами. Индивидуальные предприниматели получают отказ, несмотря на то, что так же получают лицензию и привлекают квалифицированные кадры, указывал Титов в письме заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой в конце марта. Слово «организация, которое в упоминается в законодательстве, фактически отсекло индивидуальных предпринимателей от части клиентов», прокомментировал изданиюэту ситуацию Титов.
По данным Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС), проблема нехватки мест в детсадах остро стоит в районах новостроек. Стоимость частных садов в Москве в среднем составляет 30 000 – 50 000 руб. в месяц, что позволит израсходовать средства материнского капитала примерно за год, сказала газете член правления московского отделения АРКС Оксана Лунгу.
Бизнес
Новости
Структура Саида Керимова заработала около $390 млн от продажи акций «Полюса»
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Крупнейшая золотодобывающая компания России «Полюс» сообщила, что ее крупнейший акционер Polyus Gold International Limited продал 5,13 млн акций компании. Продавец контролируется Саидом Керимовым – сыном члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова.
О предстоящей сделке «Полюс» объявил вечером 3 апреля. Акции и глобальные депозитарные акции (GDS) размещались на Московской бирже по процедуре ускоренного сбора заявок. Первые были проданы по $76 за штуку, вторые – по $38. Всего было продано 3,84% акций на $390 млн.
Все средства от сделки достанутся структуре Керимова-младшего. Сам «Полюс» участия в размещении не принимал, указывает компания.
По итогам сделки Polyus Gold останется контролирующим акционером золотодобывающей компании с пакетом 78,6%. Доля акций в свободном обращении вырастет до 20,51%.
Изначально структура Керимова планировала продать 3,49% «Полюса», исходя из цены вчерашнего закрытия стоимость этого пакета оценивалась в $382 млн. Но спрос на бумаги компании оказался выше – в итоге акционер «Полюса» увеличил предложение и продал дополнительно еще 0,34% пакета компании.
Исходя из вчерашнего закрытия Московской и Лондонской биржи, 3,84%-ный пакет можно было продать за $415,9 млн. Таким образом, дисконт к стоимости пакета на бирже составил 6,3%.
Экономика
Новости
Производители бытовой техники просят Минпромторг не ограничивать их при госзакупках
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Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники направила в Минпромторг письмо с просьбой не вводить ограничения на бытовую технику при госзакупках. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. В ассоциацию входят, в частности, такие компании, как Samsung, Electrolux, Philips, LG и Ariston.
Предложения об ограничениях на закупки радиоэлектронной продукции иностранного производства содержатся в опубликованном Минпромторгом 28 февраля проекте постановления. Из него следует, что госорганы и муниципалитеты должны будут закупать офисную и бытовую технику – от компьютеров до холодильников – российского производства. Иностранное оборудование допускается к закупкам, если нет российских аналогов. Российским считается производитель, в котором доля иностранного участия не более 50%.
В Минпромторге пообещали рассмотреть просьбу производителей бытовой техники. Представитель министерства уточнил, что и в России есть компании, которые могут быть включены в реестр радиоэлектронного оборудования, а проект не ограничивает закупки, если продукция не производится в России и не включена в реестр. Представитель ассоциации Антон Гуськов отмечает, что хотя большинство международных брендов крупной бытовой техники уже имеют производства в России, предложениям Минпромторга, в частности по структуре собственников, они соответствовать не смогут. Их локализация стимулируется рыночными механизмами, а допуск к госзакупкам вряд ли даст импульс к открытию новых производств с устраивающей Минпромторг структурой собственников, считает Гуськов.
Реестр создан для поддержки отечественных производителей радиоэлектронной продукции и их участия в нацпроекте «Цифровая экономика», напоминает исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. Исключение из него потребительской бытовой техники может быть логичным шагом, считает он.