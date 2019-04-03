Почему взлетел Ил-112В

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Wikipedia

30 марта в Воронеже совершил первый полет новый российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. Его проектирование велось с 90-х гг., первый раз Минобороны (в весьма ограниченном объеме) начало финансировать эту программу после победы Ил-112В на конкурсе по выбору военно-транспортного самолета грузоподъемностью до 5 т в 2004 г. В 2010 г. программа была закрыта. Один из руководителей Минобороны тогда заявил журналистам, что такой самолет нужен разве что «генералам, чтобы летать на рыбалку». На самом деле скорее тогдашнее руководство военного ведомства просто не верило, что «Ильюшин» в том состоянии, в котором он находился, сможет довести эту работу до конца. Много вопросов было и к двигателю, мощность которого была на тот момент явно недостаточна для достижения требуемой грузоподъемности. Самолет такой размерности был нужен военным, хоть и не скоро: сейчас Минобороны располагает достаточным парком машин Ан-24, Ан-26 и Ан-72, которые должен сменить новый тип, но списывать эти машины надо будет в 2020-е гг. Поэтому рассматривались различные варианты – вплоть до закупок итальянского военно-транспортного самолета С-27J Spartan. В конце концов военные приступили к закупкам пассажирских Ан-140 и Ан-148 разработки украинского КБ Антонова, производимых на российских заводах, рассматривались варианты создания их грузовых версий. Но после обострения отношений с Украиной в 2014 г. разработка Ил-112В возобновилась.

Однако шла она ни шатко ни валко, оправдывая прежние опасения военных и явно не являясь приоритетной для «Ильюшина». Ситуация изменилась с приходом к руководству этой фирмой весной 2017 г. Алексея Рогозина, сына нынешнего директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и племянника покойного гендиректора «Ильюшина» в 1997–2014 гг. Виктора Ливанова. «Трудовые династии» в российской элите, примеров которых много, вызывают понятное отторжение в обществе, становятся поводом для анекдотов и острословия. Однако в случае Рогозина-младшего нельзя не отметить, что после его назначения практика (характерная не только для этой компании) очковтирательства заказчику в лице Минобороны прекратилась, хотя и при Рогозине заявленные сроки первого полета несколько раз переносились, и были предприняты реальные шаги по ускорению работ. Переносы первого полета были вызваны тем, что вскрылись многочисленные проблемы, потребовавшие для их устранения времени и усилий, – и с весом самолета, и с двигателями, и с другими комплектующими. Впрочем, в ОАК поговаривают, что Рогозин до конца апреля все равно покинет свой пост – но после первого полета Ил-112В эта строка в его резюме уже будет выглядеть иначе.