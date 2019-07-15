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Бывшего владельца Антипинского НПЗ заподозрили в хищении $29 млн у Сбербанка

Председатель совета директоров New Stream («Новый поток»), бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров подозревается в хищении у Сбербанка $29 млн, передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела, которое рассматривает Тверской суд Москвы.

Согласно версии следствия, в 2015 г. Антипинский НПЗ и Сбербанк заключили договор о возобновляемой кредитной линии на $100 млн. «В результате сумму в $29 млн – 1 млрд 806 млн 700 000 руб. по курсу на момент совершения преступления – банку не вернули», – отмечается в сообщении.

Мазуров был задержан в аэропорту «Шереметьево» в пятницу, 13 июля. Он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере – ч. 4 ст. 159 УК, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы. Дело против Мазурова было инициировано после обращения Сбербанка в правоохранительные органы. Банк признан потерпевшей стороной по данному делу, которое было возбуждено вечером 12 июля по заявлению председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Сбербанк утверждает, что Мазуров и бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко скрыли наличие у предприятия крупных долгов перед третьими лицами по поручительствам, предоставленным заводом, за компании группы «Новый поток», фактически подконтрольные Мазурову. Сбербанк обнаружил факты заключения Антипинским НПЗ договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам. Это нанесло существенный ущерб предприятию, поскольку денежные средства в больших объемах выводились за рубеж.

Банк отмечает, что действия Мазурова и Лисовиченко существенно снизили платежеспособность крупнейшего независимого НПЗ и привели в конце апреля 2019 г. к его остановке. На вопросы «Ведомостей» по существу обвинений со стороны Сбербанка представитель «Нового потока» ответил: «Пока мы ничего не комментируем в интересах следствия».