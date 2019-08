«Порту» переложил на «Матч ТВ» вину за срыв показа матча с «Краснодаром»

Бизнес

Новости

Бывшая жена Аркадия Ротенберга подала заявку на регистрацию бренда «Ротенберг»

Бывшая жена миллиардера Аркадия Ротенберга Наталья через собственное ИП подала в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». На это обратил внимание РБК, который отмечает, что дата рождения предпринимателя «Ротенберг Н. С.» совпадает с датой рождения экс-супруги бизнесмена.

С декабря 2018 г. Наталья Ротенберг, в частности, пытается зарегистрировать бренды Rotenberg и «Ротенберг». Под этими товарными знаками планируется производство парфюмерии, а также выпуск одежды и обуви, продуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков.

Решения Роспатента по этим брендам пока нет. При этом, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», Роспатент одобрил заявки на другие знаки Натальи Ротенберг, связанные с парфюмерией, косметикой и пищевым производством. По ее заявкам зарегистрированы, в частности, такие бренды, как «Наталья Ротенберг», Varvara, «Prince Albert Князь Альберт», The First Lady, Margo и The World of Aristocratka.

Представитель Аркадия Ротенберга не ответил на вопрос РБК, известно ли бизнесмену о намерениях бывшей жены.

Брак Натальи и Аркадия Ротенбергов продлился с 2005 по 2013 г. Бракоразводный процесс начался с решения мирового судьи судебного участка № 160 Тушинского района Москвы. Затем он продолжался в лондонском суде. Наталья Ротенберг пыталась добиться признания недействительным брачного договора – если бы иск был удовлетворен, она могла бы претендовать на половину состояния миллиардера. Процесс завершился в 2016 г. Как рассказывала The Bell сама Наталья Ротенберг, долей в бизнесе бывшего супруга она не получила, согласившись ограничиться недвижимостью и другим имуществом.