«Порту» переложил на «Матч ТВ» вину за срыв показа матча с «Краснодаром»
Трансляция ответного матча квалификации Лиги чемпионов УЕФА между португальским футбольным клубом «Порту» и российским «Краснодаром» на территории России не состоялась по вине телеканала «Матч ТВ», заявил директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораес. Его слова приводит издание «Чемпионат».
Мораес пояснил изданию, что «Порту», как правообладатель показа, установил за трансляцию цену в 50 000 евро. «Матч ТВ», в свою очередь, предложил 15 000 евро, на что получил от «Порту» отказ. Несмотря на это российский канал продолжил анонсировать трансляцию. «Только в понедельник мы получили согласие по поводу 50 000 евро, но при этом на протяжении переговоров всегда оговаривалось обязательное условие: дедлайн по оплате заканчивался за полтора часа до игры», – уточнил собеседник «Чемпионата». В результате, не получив деньги, «Порту» «обрезал сигнал» для российского телеканала.
Инцидент с трансляцией матча произошел накануне, 13 августа. Игру между «Порту» и «Краснодаром», принадлежащим миллиардеру Сергею Галицкому, в России должен был показывать «Матч ТВ», но за несколько минут до игры канал отменил трансляцию. «Матч ТВ» объяснил отказ от трансляции тем, что португальская команда изменила условия договора за полтора часа до игры. Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев заявил «Спорт-экспрессу», что португальцы потребовали немедленной оплаты трансляции.
Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Краснодара».