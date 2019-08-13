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«Матч ТВ» объяснил внезапный отказ от трансляции матча «Порту» — «Краснодар»

Телеканал «Матч ТВ» объяснил внезапный отказ от трансляции ответного матча квалификации Лиги чемпионов УЕФА между португальским футбольным клуба «Порту» с российским «Краснодаром». «Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за полтора часа до игры клуб «Порту» поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу матча», — говорится в сообщении телеканала на его странице в Facebook.

Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев в интервью «Спорт-экспресс» сообщил, что за полтора часа до игры клуб поменял условия, переговоры с «Порту» продолжались вплоть до начала матча. По его словам, изменение условий соглашения «Порту» российской стороне никак не объяснил, а в аналогичной ситуации оказались и португальские вещатели. « Мы уже договорились об оплате в конце недели, подписали договор, а он затребовал немедленной оплаты», — добавил Гордеев.

Как отмечается в сообщении «Матч ТВ», права на трансляцию принадлежат «Порту», и вещание матча проходит исключительно в официальном клубном приложении португальского футбольного клуба. «Даже усилия в переговорах наших друзей из «Краснодара» не изменили ситуацию», — сообщил телеканал.

В первом матче в Краснодаре португальцы победили 1:0. О том, что «Матч ТВ» не покажет ответную игру, стало известно за несколько минут до ее начала. «По независящим от канала причинам трансляции матча "Порту" — "Краснодар" не состоится. Смотрите прямо сейчас мачт «Аякс» — ПАОК», — гласило сообщение в эфире «Матч ТВ».